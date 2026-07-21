Псковская природоохранная прокуратура подала в суд иск к местной компании, которая незаконно добывала песок и гравий. Ведомство требует взыскать с предпринимателей более 26 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба государству.
Нарушение зафиксировали в Великолукском районе вблизи деревни Царево. Компания организовала выемку ископаемых на участке, который предназначен для сельского хозяйства. Разрешения на пользование недрами у организации не было.
Поскольку все недра в России принадлежат государству, добыча ресурсов без лицензии считается незаконным присвоением природных богатств. Прокуроры подсчитали, что сумма ущерба составила почти 27 миллионов рублей.
|Параметр
|Данные
|Место происшествия
|Псковская область, Великолукский район, д. Царево
|Тип ресурсов
|Песчано-гравийные породы
|Сумма иска
|Почти 27 млн рублей
Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Если требования прокуратуры удовлетворят, компания выплатит всю сумму в государственный бюджет.
"Добыча полезных ископаемых без разрешительных документов нарушает права государства на владение, пользование и распоряжение природными ресурсами", — сообщили в прокуратуре.
Для обычного жителя региона такие случаи означают не только потерю бюджетных средств, но и риск порчи сельскохозяйственных земель, которые после незаконных карьеров часто становятся непригодными для земледелия.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.