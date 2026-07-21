Земли сельского хозяйства превратили в карьер: Псковская область столкнулась с тяжелым ущербом

Псковская природоохранная прокуратура подала в суд иск к местной компании, которая незаконно добывала песок и гравий. Ведомство требует взыскать с предпринимателей более 26 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба государству.

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Нарушение зафиксировали в Великолукском районе вблизи деревни Царево. Компания организовала выемку ископаемых на участке, который предназначен для сельского хозяйства. Разрешения на пользование недрами у организации не было.

Поскольку все недра в России принадлежат государству, добыча ресурсов без лицензии считается незаконным присвоением природных богатств. Прокуроры подсчитали, что сумма ущерба составила почти 27 миллионов рублей.

Параметр Данные Место происшествия Псковская область, Великолукский район, д. Царево Тип ресурсов Песчано-гравийные породы Сумма иска Почти 27 млн рублей

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде. Если требования прокуратуры удовлетворят, компания выплатит всю сумму в государственный бюджет.

"Добыча полезных ископаемых без разрешительных документов нарушает права государства на владение, пользование и распоряжение природными ресурсами", — сообщили в прокуратуре.

Для обычного жителя региона такие случаи означают не только потерю бюджетных средств, но и риск порчи сельскохозяйственных земель, которые после незаконных карьеров часто становятся непригодными для земледелия.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов