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Независимые АЗС задавили фермеров: антимонопольная волна снесла цены в четырёх регионах

Россия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых поставщиков нефтепродуктов. Ведомство также направило 38 предупреждений участникам рынка, которых заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

Трактор с прицепом буксует в глубокой грязи на сельской дороге, рядом стоит фермер
Фото: Pravda.Ru by Антон Долгоруков is licensed under Все права защищены
Трактор с прицепом буксует в глубокой грязи на сельской дороге, рядом стоит фермер

Особое внимание регулятор уделил мелкооптовому сегменту. Сейчас ФАС проверяет, как формируются цены на топливо для независимых АЗС и сельхозпроизводителей. Эта категория покупателей наиболее чувствительна к стоимости горючего, так как оно напрямую влияет на себестоимость сельхозпродукции и рентабельность фермерских хозяйств.

В Удмуртии территориальное управление ФАС выявило нарушения в работе ООО "Петросервис". Компания необоснованно изменила цены на дизельное топливо для аграриев. В результате проверки организацию обязали снизить стоимость горючего до экономически оправданного уровня и прекратить подобные манипуляции.

Показатель Значение
Количество возбужденных дел 15
Выданные предупреждения 38
Регионы с жалобами аграриев Удмуртия, Липецкая область, Новосибирская область, Республика Коми

Всего в территориальные органы ФАС поступили три жалобы от сельхозтоваропроизводителей на стоимость дизеля. Разбирательства прошли в Липецкой и Новосибирской областях, а также в Коми.

Ранее регулятор зафиксировал аномальный рост цен в других регионах. В Нижегородской области предупреждение получил индивидуальный предприниматель, владеющий АЗС под брендами ESCO и "Газпромнефть". В начале июля литр АИ-95 на заправках ESCO стоил 179 рублей. Всего с декабря 2023 года бензин в этом регионе подорожал на 12,68%.

"ФАС анализирует механизм формирования цен в мелкооптовом сегменте, где топливо реализуется независимым АЗС и сельхозпроизводителям", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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