Дорога больше не станет ловушкой: в Амурской области подняли полотно над уровнем разливов

На региональной трассе Белогорск — Серышево в Амурской области началась укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на участке от поворота на село Борисполь до поселка Серышево, завершить их планируют к концу августа. Ремонт дороги ведётся в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Ремонт дороги с экскаватором

Трасса соединяет Серышево с районным центром Белогорском — это главная артерия для местных жителей. Ездят за продуктами, запчастями, к родственникам, на специализированную медицинскую помощь. Годами дорога была в таком состоянии, что каждый рейс превращался в испытание для машины и нервов.

— Я каждую неделю езжу из Серышева в Белогорск: то к дочке с внуками заехать, то за продуктами или запчастями. Столько лет тряслись по этой дороге, машину жалко, да и устаешь в пути страшно. Сегодня еду и вижу — новый асфальт кладут, — рассказывает житель Серышева Андрей Киреев.

Подготовка и защита от паводков

Активная фаза ремонта стартовала в прошлом году. До холодов дорожники восстановили земляное полотно, демонтировали старую автобусную остановку, сформировали откосы и привели в порядок водоотведение. Главное инженерное решение — комплекс противопаводковых мер. Как объяснил главный инженер подрядчика ООО "СК Мега-строй" Денис Толмачев, на участке углубили кюветы, уложили новые водопропускные трубы и подняли дорожную насыпь в отдельных местах более чем на полтора метра.

Это критически важно для Амурской области, где паводки — регулярное явление. Поднятие уровня полотна и усиленная дренажная система должны защитить обновлённое покрытие от размывов и снизить риск затопления проезжей части в 기간 прохождения высоких вод.

Этапы и сроки

Этап Статус Земляные работы, водоотведение, поднятие насыпи Выполнены (2024 год) Укладка нижнего слоя асфальтобетона В процессе Укладка верхнего слоя асфальтобетона Планируется Установка барьерного ограждения, автобусной остановки, разметка Планируется Сдача объекта по контракту Осень 2025 года

Движение по трассе не перекроют полностью — организовано реверсивное регулирование. Подрядчик гарантирует, что транспортная связь между населёнными пунктами сохранена.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова