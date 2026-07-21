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Забытый пустырь в центре Орла: вскрытие слоев почвы предопределило возрождение старого корпуса

Россия » Центр » Орел

В городском парке Орла на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской начали археологические раскопки. Специалисты из Ельца вскрывают культурный слой на месте бывшего Дома смотрителя — углового корпуса Орловского тюремного замка. Здание 1909 года снесли в 2004 году, после чего участок превратился в пустырь. Теперь, когда историко-культурная экспертиза дала положительное заключение, территорию готовят к восстановлению постройки.

Раскопки кирпичной стены
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Раскопки кирпичной стены

Особенности здания и его история

Дом смотрителя объединял в себе разные социальные уровни тюремного комплекса. Первый этаж занимали рядовые сотрудники: здесь располагались кухня, чайная и спальни. Второй этаж был "элитным" — там находились квартиры начальника и его помощника. В советский период в здании работал психоневрологический диспансер.

Постройка 1909 года сама по себе была своего рода архитектурным коллажем. При её возведении использовали фрагменты кирпичных стен конца XVIII века, а к фасаду примыкали остатки башен старых тюремных ворот. Таким образом, здание впитывало в себя элементы разных эпох.

Спор о праве собственности и охранный статус

После сноса здания Департамент госимущества продал землю в частные руки. Участок в центре парка сменил несколько владельцев, но никто из них не приступил к застройке. Причина в том, что земля была обременена жесткими охранными обязательствами: объект имел статус культурного наследия регионального значения.

Последний собственник, компания ООО "ФУДСИТИКО", пыталась продать участок за 38 млн рублей через сервис "Авито". В объявлении предлагали использовать землю под ресторан, гостиницу или офис, однако не упоминали требование восстановить исторический облик здания. Позже компания обратилась в суд, чтобы освободиться от обязанности реставрировать памятник, утверждая, что владеет только землей. Арбитражный суд Орловской области отклонил этот иск, подтвердив, что охранный статус объекта остается в силе.

Зачем проводят раскопки сейчас

Ранее эксперты скептически относились к любым работам на этом участке, считая, что вмешательство в грунт повредит культурный слой. Тем не менее, разрешение на работы получили.

Сейчас елецкие археологи проводят раскопки с практической целью. Чтобы новое здание выдержало современную нагрузку и не дало усадку, проектировщикам нужны точные данные о состоянии почвы и старых конструкций. Специалисты вскрывают цокольные этажи и фундамент, чтобы определить реальные границы постройки и оценить несущую способность старой кладки.

Эти данные станут основой проекта по воссозданию Дома смотрителя. Задача архитекторов — совместить внешний облик здания 1909 года с современными требованиями безопасности. Какое назначение будет у нового здания, пока не определено.

В ходе работ археологи вновь сталкиваются с последствиями сноса здания в 2004 году. Вместе с историческими артефактами — монетами и военными пуговицами — из земли достают бытовой мусор и пластик, которыми засыпали участок двадцать лет назад.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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