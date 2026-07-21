Одна искра обернется катастрофой: ситуация в Ростове-на-Дону вынудила власти ужесточить санкции

В Ростове-на-Дону до конца 22 июля сохраняется пятый, высший класс пожароопасности. Ростовский гидрометцентр предупреждает: сухая погода создает критические условия для возникновения возгораний.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Пожарный автомобиль в лесу

Ситуация осложняется тем, что в регионе с 1 мая по 15 октября действует особый противопожарный режим. Это значит, что любые неосторожные действия с огнем теперь обходятся гораздо дороже.

Статистика за прошлую неделю подтверждает риски: в столице области зафиксировали пять ландшафтных пожаров и семь случаев горения мусора. Чтобы не допустить новых происшествий, жителей просят очистить приусадебные участки и прилегающие территории от сухой травы и хлама.

Что запрещено в регионе

В условиях особого режима на всей территории Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, под строгим запретом:

разведение костров и использование любых устройств с открытым огнем или тлеющими материалами;

сжигание мусора и сухой растительности;

проведение работ, которые могут привести к искрообразованию.

Также просят не бросать в траву и мусорные баки непотушенные спички и сигареты — в текущих условиях одна искра может привести к масштабному пожару.

Штрафы за нарушение режима

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. В период особого противопожарного режима суммы штрафов существенно возрастают.

Категория нарушителя Сумма штрафа (рублей) Граждане от 10 000 до 20 000 Должностные лица от 30 000 до 60 000 Индивидуальные предприниматели от 60 000 до 80 000 Юридические лица от 400 000 до 800 000

Безопасность детей

Родителей просят уделить особое внимание детям. Спички, зажигалки, свечи и легковоспламеняющиеся жидкости нужно хранить в местах, куда ребенок не сможет добраться. Специалисты напоминают: недопустимо оставлять детей самостоятельно проводить химические опыты или любые испытания с горючими материалами.

При обнаружении задымления или огня незамедлительно звоните по телефонам "101" или "112".

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова