Одна искра обернется катастрофой: ситуация в Ростове-на-Дону вынудила власти ужесточить санкции

В Ростове-на-Дону до конца 22 июля сохраняется пятый, высший класс пожароопасности. Ростовский гидрометцентр предупреждает: сухая погода создает критические условия для возникновения возгораний.
Ситуация осложняется тем, что в регионе с 1 мая по 15 октября действует особый противопожарный режим. Это значит, что любые неосторожные действия с огнем теперь обходятся гораздо дороже.
Статистика за прошлую неделю подтверждает риски: в столице области зафиксировали пять ландшафтных пожаров и семь случаев горения мусора. Чтобы не допустить новых происшествий, жителей просят очистить приусадебные участки и прилегающие территории от сухой травы и хлама.
В условиях особого режима на всей территории Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, под строгим запретом:
Также просят не бросать в траву и мусорные баки непотушенные спички и сигареты — в текущих условиях одна искра может привести к масштабному пожару.
За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. В период особого противопожарного режима суммы штрафов существенно возрастают.
|Категория нарушителя
|Сумма штрафа (рублей)
|Граждане
|от 10 000 до 20 000
|Должностные лица
|от 30 000 до 60 000
|Индивидуальные предприниматели
|от 60 000 до 80 000
|Юридические лица
|от 400 000 до 800 000
Родителей просят уделить особое внимание детям. Спички, зажигалки, свечи и легковоспламеняющиеся жидкости нужно хранить в местах, куда ребенок не сможет добраться. Специалисты напоминают: недопустимо оставлять детей самостоятельно проводить химические опыты или любые испытания с горючими материалами.
При обнаружении задымления или огня незамедлительно звоните по телефонам "101" или "112".
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.