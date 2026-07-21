В Улан-Удэ с 28 июля приступят к монтажу опор и возведению основного тела автомобильного путепровода через Транссибирскую магистраль в микрорайоне Стеклозавод. На время работ перекроют участок улицы Воронежской, что ограничит движение транспорта в этом районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.
Объект возводят в районе новой жилой застройки. Путепровод должен устранить разрыв в транспортной сети, создав прямой проезд через железнодорожные пути, которые сейчас отделяют жилые кварталы от остальной части города.
|Параметр
|Детали
|Дата начала этапа
|28 июля
|Локация
|мкр. Стеклозавод, ул. Воронежская
|Техническая задача
|Пересечение Транссибирской магистрали
Для жителей микрорайона запуск путепровода означает сокращение времени в пути и избавление от необходимости ждать проезда поездов или использовать обходные маршруты. В мэрии обещают, что помимо этого объекта в городе запустят и другие дорожные работы.
"В ближайшие дни начнётся устройство опор и строительство основной части путепровода", — сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.