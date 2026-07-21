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Город задыхается в пробках: стройка в Улан-Удэ изменит привычные маршруты тысяч автомобилистов

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Улан-Удэ с 28 июля приступят к монтажу опор и возведению основного тела автомобильного путепровода через Транссибирскую магистраль в микрорайоне Стеклозавод. На время работ перекроют участок улицы Воронежской, что ограничит движение транспорта в этом районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Путепровод
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Путепровод

Объект возводят в районе новой жилой застройки. Путепровод должен устранить разрыв в транспортной сети, создав прямой проезд через железнодорожные пути, которые сейчас отделяют жилые кварталы от остальной части города.

Параметр Детали
Дата начала этапа 28 июля
Локация мкр. Стеклозавод, ул. Воронежская
Техническая задача Пересечение Транссибирской магистрали

Для жителей микрорайона запуск путепровода означает сокращение времени в пути и избавление от необходимости ждать проезда поездов или использовать обходные маршруты. В мэрии обещают, что помимо этого объекта в городе запустят и другие дорожные работы.

"В ближайшие дни начнётся устройство опор и строительство основной части путепровода", — сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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