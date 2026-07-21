Ни копейки из бюджета: в Углегорском районе Сахалина нашли способ убрать ветхие руины

В Углегорском районе Сахалинской области начали сносить аварийные дома по схеме, исключающей расходы из бюджета. Работу организовали совместными силами местных властей, предпринимателей и волонтеров: бизнес дает технику и рабочих, добровольцы вывозят мусор, а администрация берет на себя юридическое сопровождение.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Реставрация фасада старого здания со строительными лесами

Всего в районе планируют убрать 51 ветхое строение. В первую очередь под снос пойдут здания, которые стоят вдоль туристических маршрутов или угрожают безопасности прохожих. Освобожденную землю отдадут под благоустройство или строительство новых объектов.

"Создание комфортной городской среды остается приоритетом нашей работы по всей Сахалинской области. Мы строим новые дома, школы, благоустраиваем парки. Но рядом с современными объектами не должны стоять опасные и уродующие облик населенного пункта развалины", — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Разбор завалов и новая жизнь участков

На этой неделе разобрали дом 1960-х годов постройки. За десятилетия фундамент просел, дерево сгнило, а после перенесенного пожара здание стало опасным. Бывшая хозяйка дома Елена Сидорова, прожившая в нем 20 лет, два года назад переехала в новую квартиру.

К уборке территории привлекли сотрудников местных предприятий и спортсменов. Вместе с ними работал и глава района Федор Филин.

"Наша главная цель — не просто очистить землю, а сделать наши города и села уютными. И, что не менее важно, мы формируем сплоченную команду волонтеров, которые любят свою территорию", — подчеркнул Федор Филин.

По словам волонтера Кирилла Бондарева, сотрудники спортивной школы вышли помочь в свободное время, чтобы показать детям пример полезной деятельности для своего района.

Участник процесса Зона ответственности Предприниматели Техника и рабочая сила Волонтеры и жители Разбор и вывоз строительного мусора Администрация района Организация и юридическое оформление

Системный снос руин станет дополнением к ежегодному благоустройству общественных пространств, парков и скверов в Сахалинской области.