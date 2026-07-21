Северный тыл держался на них: архивные находки в Нарьян-Маре вынудили власть сменить статус города

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт призвала жителей поддержать инициативу о присвоении Нарьян-Мару звания "Город трудовой доблести". Поводом для обращения стали архивные документы, раскрывающие вклад женщин региона в победу в Великой Отечественной войне.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bashinskaya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нарьян-Мар

В 1941 году в Нарьян-Маре сотни женщин добровольно взяли на себя тяжелый мужской труд. В июле того года в педагогическом училище собрались почти триста домохозяек. Среди них были Фекла Лемехова и Анна Сереброва, которые призвали горожанок занять места мужчин на производстве, освоить основы химической и противовоздушной обороны, а также помогать в строительстве аэродрома.

В сентябре 1941 года женщины открыли цех кройки и шитья в здании управления Печорского порта. В условиях отсутствия электричества, при свете керосиновых ламп, они шили рукавицы и белье для бойцов Красной Армии, собирали средства в Фонд обороны и организовывали отправку посылок на фронт.

"На таких женщинах держался северный тыл. Они не совершали боевых подвигов и не шли в атаку, но именно их несгибаемая воля и характер позволили стране выстоять", — отметила Ирина Гехт.

Тыл поддерживали и представители северных народов. Ненецкая сказительница Маремьяна Голубкова, награжденная медалью "За доблестный труд", создала серию антифашистских сказов, включая произведения "Проклятие Гитлеру" и "Пусть падут слова материнские…".

Сейчас в регионе продолжается сбор подписей за присвоение Нарьян-Мару почетного статуса. Губернатор подчеркнула, что признание трудового подвига жителей округа важно для сохранения исторической памяти о людях, которые обеспечивали работу тыла в сложных северных условиях.