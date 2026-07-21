Миллионы изъяли у преступников: итоги работы следствия в Херсонской области шокировали масштабом

Следователи Следственного комитета по Херсонской области за первую половину 2026 года закрыли более 130 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям. В бюджет региона и страны перечислили свыше 250 млн рублей, а имущество подозреваемых арестовали на сумму более 500 млн рублей. Об этом в программе "Голос закона" на телеканале "Таврия" рассказал заместитель руководителя управления Дмитрий Письмак.
Число сообщений о преступлениях в области выросло в два раза и превысило 5 тысяч. Дмитрий Письмак связал этот рост с обстрелами и их последствиями для людей. Следователи выезжают на места происшествий, чтобы зафиксировать факты и собрать доказательства.
Среди завершенных расследований следствие выделило несколько резонансных дел:
|Показатель
|Значение (1-е полугодие 2026)
|Завершенных дел (тяжкие и особо тяжкие)
|130+
|Возмещений в бюджет
|250+ млн рублей
|Сумма арестованного имущества
|500+ млн рублей
|Количество зарегистрированных преступлений
|5 000+
Для раскрытия преступлений следователи используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект. По словам Дмитрия Письмака, специалисту мало знать законы — нужно разбираться в основах медицины и строительства.
В управление могут принять любого гражданина с высшим юридическим образованием. Новичков сопровождают наставники, а студенты могут попробовать себя в профессии через институт общественных помощников. Сам Дмитрий Письмак начинал карьеру именно с этой позиции.
Также заместитель руководителя напомнил, что 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Эта дата связана с созданием первой следственной канцелярии Петром I в 1713 году.
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