Миллионы изъяли у преступников: итоги работы следствия в Херсонской области шокировали масштабом

Следователи Следственного комитета по Херсонской области за первую половину 2026 года закрыли более 130 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям. В бюджет региона и страны перечислили свыше 250 млн рублей, а имущество подозреваемых арестовали на сумму более 500 млн рублей. Об этом в программе "Голос закона" на телеканале "Таврия" рассказал заместитель руководителя управления Дмитрий Письмак.

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Число сообщений о преступлениях в области выросло в два раза и превысило 5 тысяч. Дмитрий Письмак связал этот рост с обстрелами и их последствиями для людей. Следователи выезжают на места происшествий, чтобы зафиксировать факты и собрать доказательства.

Ключевые дела

Среди завершенных расследований следствие выделило несколько резонансных дел:

Терроризм: трое бывших жителей области готовили покушение на высокопоставленных лиц. Подозреваемых задержали, материалы дела передали в суд.

трое бывших жителей области готовили покушение на высокопоставленных лиц. Подозреваемых задержали, материалы дела передали в суд. Преступления против детей: за половое преступление в отношении несовершеннолетних фигурант получил 21 год тюрьмы.

за половое преступление в отношении несовершеннолетних фигурант получил 21 год тюрьмы. Коррупция: закончены шесть дел по хищению бюджетных средств.

Показатель Значение (1-е полугодие 2026) Завершенных дел (тяжкие и особо тяжкие) 130+ Возмещений в бюджет 250+ млн рублей Сумма арестованного имущества 500+ млн рублей Количество зарегистрированных преступлений 5 000+

Кадры и методы работы

Для раскрытия преступлений следователи используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект. По словам Дмитрия Письмака, специалисту мало знать законы — нужно разбираться в основах медицины и строительства.

В управление могут принять любого гражданина с высшим юридическим образованием. Новичков сопровождают наставники, а студенты могут попробовать себя в профессии через институт общественных помощников. Сам Дмитрий Письмак начинал карьеру именно с этой позиции.

Также заместитель руководителя напомнил, что 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Эта дата связана с созданием первой следственной канцелярии Петром I в 1713 году.