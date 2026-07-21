Деревянный настил больше не вывезет: в Красноборском округе изменили подход к дорогам

В Красноборском округе ремонтируют мост на 30-м километре дороги Дябрино — аэропорт Куликово. Сооружение связывает административный центр с поселками Уфтюга, Куликово и Комарово.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Старый деревянный мост построили в 2009 году. За 17 лет он износился, из-за чего грузоподъемность ограничили до 8 тонн. Это затрудняло перевозку грузов и проезд тяжелой техники в населенные пункты правобережья.

Сейчас рабочие заменяют дерево на сталь и железобетон. Старые опоры сносят, вместо них устанавливают бетонные конструкции и монтируют новые пролетные строения. Такой подход сделает мост капитальным и долговечным.

"Подрядчик работает по графику. Ход работ контролирует министерство. Сдать объект планируем в середине декабря. Новый мост улучшит транспортную доступность правобережья округа", — сообщил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Помимо моста, в этом сезоне в округе обновляют два с половиной километра автодороги М-8 "Холмогоры" — Котлас.

Параметр Данные Старый материал Дерево Новый материал Сталь и железобетон Прежнее ограничение веса До 8 тонн Срок завершения Середина декабря

Для водителей и местных жителей замена временного деревянного настила на бетонный мост означает конец проблем с логистикой: теперь по маршруту смогут передвигаться большегрузы, что важно для доставки товаров и работы лесозаготовительной промышленности в этом районе.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова