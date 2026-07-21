В Красноборском округе ремонтируют мост на 30-м километре дороги Дябрино — аэропорт Куликово. Сооружение связывает административный центр с поселками Уфтюга, Куликово и Комарово.
Старый деревянный мост построили в 2009 году. За 17 лет он износился, из-за чего грузоподъемность ограничили до 8 тонн. Это затрудняло перевозку грузов и проезд тяжелой техники в населенные пункты правобережья.
Сейчас рабочие заменяют дерево на сталь и железобетон. Старые опоры сносят, вместо них устанавливают бетонные конструкции и монтируют новые пролетные строения. Такой подход сделает мост капитальным и долговечным.
"Подрядчик работает по графику. Ход работ контролирует министерство. Сдать объект планируем в середине декабря. Новый мост улучшит транспортную доступность правобережья округа", — сообщил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.
Помимо моста, в этом сезоне в округе обновляют два с половиной километра автодороги М-8 "Холмогоры" — Котлас.
|Параметр
|Данные
|Старый материал
|Дерево
|Новый материал
|Сталь и железобетон
|Прежнее ограничение веса
|До 8 тонн
|Срок завершения
|Середина декабря
Для водителей и местных жителей замена временного деревянного настила на бетонный мост означает конец проблем с логистикой: теперь по маршруту смогут передвигаться большегрузы, что важно для доставки товаров и работы лесозаготовительной промышленности в этом районе.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.