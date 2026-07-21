Студенты больше не будут искать вакансии: завод в Березниках переиграл рынок труда

Филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим" принял в штат 25 выпускников целевого обучения. Молодые специалисты придут на предприятие из Березниковского политехнического техникума (21 человек) и Березниковского филиала ПНИПУ (4 человека).
В состав новой группы вошли химики-технологи, механики, электромонтёры, сварщики и специалисты по автоматизации. Эти профессии сейчас наиболее востребованы в химической промышленности региона.
Система целевой подготовки позволяет сократить период адаптации сотрудника. Пока студенты учатся, завод выплачивает им корпоративную стипендию и организует производственные стажировки. Также молодежь вовлекают в спортивную и общественную жизнь компании. По окончании обучения выпускникам гарантируют рабочие места.
"Целевое обучение дает студентам шанс изучить профессию на практике еще в стенах учебного заведения. Для завода это способ получить готовых специалистов, которые уже знакомы с производственными процессами и могут сразу приступить к задачам", — пояснила начальник отдела обеспечения кадрами филиала "Азот" Анна Штырхун.
|Учебное заведение
|Количество выпускников
|Березниковский политехнический техникум
|21
|Березниковский филиал ПНИПУ
|4
|Итого
|25
Для промышленного сектора Пермского края привлечение молодежи через целевые договоры становится инструментом борьбы за квалифицированные кадры, позволяя заводам формировать кадровый резерв под конкретные технические задачи.
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