Студенты больше не будут искать вакансии: завод в Березниках переиграл рынок труда

Филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим" принял в штат 25 выпускников целевого обучения. Молодые специалисты придут на предприятие из Березниковского политехнического техникума (21 человек) и Березниковского филиала ПНИПУ (4 человека).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Молодой специалист в синей форме надевает респиратор в техническом помещении

В состав новой группы вошли химики-технологи, механики, электромонтёры, сварщики и специалисты по автоматизации. Эти профессии сейчас наиболее востребованы в химической промышленности региона.

Система целевой подготовки позволяет сократить период адаптации сотрудника. Пока студенты учатся, завод выплачивает им корпоративную стипендию и организует производственные стажировки. Также молодежь вовлекают в спортивную и общественную жизнь компании. По окончании обучения выпускникам гарантируют рабочие места.

"Целевое обучение дает студентам шанс изучить профессию на практике еще в стенах учебного заведения. Для завода это способ получить готовых специалистов, которые уже знакомы с производственными процессами и могут сразу приступить к задачам", — пояснила начальник отдела обеспечения кадрами филиала "Азот" Анна Штырхун.

Учебное заведение Количество выпускников Березниковский политехнический техникум 21 Березниковский филиал ПНИПУ 4 Итого 25

Для промышленного сектора Пермского края привлечение молодежи через целевые договоры становится инструментом борьбы за квалифицированные кадры, позволяя заводам формировать кадровый резерв под конкретные технические задачи.

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