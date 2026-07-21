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Пчеловоды остались ни с чем: произошедшее в Челябинской области вынудило Россельхознадзор вмешаться

Россия » Урал » Челябинск

В Аргаяшском районе Челябинской области погибли более 100 пчелиных семей. По оценкам владельцев пасек, речь идет о потере около пяти миллионов насекомых. Пчеловоды связывают массовый мор с обработкой сельскохозяйственных полей химикатами и требуют компенсации ущерба.

Пчелы и королева в улье
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пчелы и королева в улье

Россельхознадзор начал проверку. Инспекторы выехали на поля, где предположительно применяли пестициды, и отобрали пробы почвы и рапса. Образцы отправили в Челябинский филиал Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) для лабораторного анализа.

"Управлением проведены выездные обследования предполагаемых мест обработок земельных участков, произведен отбор проб растительной массы (рапса) и почвы на остаточное количество пестицидов и агрохимикатов", — сообщили в ведомстве.

Правила предупреждения

Специалисты Россельхознадзора напомнили, что аграрии обязаны уведомлять пчеловодов о планируемой химизации полей. Срок оповещения составляет от пяти до десяти дней до начала работ. Информация должна распространяться через СМИ, радио или электронные средства связи.

Для контроля за обработками существует "Портал пчеловода" в системе ФГИС "Сатурн". Это интерактивная карта, где любой пользователь может проверить статус работ, класс опасности химикатов для человека и пчел в конкретном районе. Регистрация на портале не требуется.

Показатель Данные по инциденту
Общие потери >100 пчелиных семей
Количество погибших особей около 5 млн шт.
Подозреваемый объект посевы рапса

Решение о принятии мер и ответственности виновных Россельхознадзор примет после получения результатов экспертизы из лаборатории.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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