Небо и вода Новороссийска станут полем учебного боя: гарнизон приступает к отработке жестких мер

В акватории Новороссийска 21 июля пройдут военные учения с практическими стрельбами. Дежурные силы военно-морской базы намерены отработать защиту порта от атак беспилотников и безэкипажных катеров в два этапа: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В мэрии города предупредили, что огонь из артиллерийских установок будут вести прямо с молов Военной гавани.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Военные учения

"В ходе тренировок военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани", — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

"Такие тренировки стали обязательной частью жизни прифронтовых и портовых регионов, так как риски для инфраструктуры остаются стабильно высокими. Важно понимать, что запрет на выход в море для частников — это не бюрократическая прихоть, а вопрос физической безопасности в зоне работы артиллерии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На время стрельб военные и городские власти вводят жесткую блокировку акватории для любого частного транспорта. Под запрет попадают не только моторные лодки и прогулочные катера, но и надувные плавсредства, гидроциклы, сап-доски и виндсерфы. Спортсменам и туристам придется полностью освободить прибрежную зону в указанные интервалы времени.

Ограничения касаются и подводной активности. В порту на период учений запретили любые водолазные спуски и работы под водой, даже если они планировались с берега.