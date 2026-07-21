Санкт-Петербург ожидает пик похолодания, вызванный влиянием северной периферии циклонического вихря. Вторник, 21 июля, обещает стать наиболее мрачным и прохладным днем текущей семидневки. Плотная облачность полностью закроет солнце, создав в городе осеннюю атмосферу в разгар июля. Синоптики прогнозируют затяжные осадки, которые в отдельных районах перерастут в интенсивные ливни. В условиях такой сырости прогноз погоды становится ключевым фактором при планировании передвижений по городу.
Температурный фон в Северной столице едва достигнет отметок +15-17°, что существенно ниже климатической нормы для середины лета. На территории Ленинградской области разброс составит от +13° до +18° в зависимости от района. Ситуацию усугубит северо-восточный ветер, добавляющий дискомфорта пешеходам. Атмосферное давление продолжит снижение и зафиксируется на уровне 756 мм ртутного столба.
"Небо над городом на Неве плотно затянет тучами, на протяжении всего дня будут идти дожди, местами возможны ливни", — отмечает Леус. Как сообщает rosbalt.ru, текущие метеоусловия продиктованы активностью циклона, чей центр смещается вдоль границ региона. Синоптики подчеркивают, что отсутствие солнечного прогрева не позволит воздуху преодолеть психологический барьер в 20 градусов в течение суток. Улучшение ситуации ожидается лишь к среде, когда столбики термометров начнут расти, достигнув двадцатиградусной отметки.
"Резкие перепады температуры и высокая влажность в летний период требуют особого внимания к здоровью, так как такие условия могут спровоцировать обострение метеозависимости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
В среду, 22 июля, метеорологическая обстановка в Петербурге стабилизируется благодаря смене воздушных масс. Хотя кратковременные дожди сохранятся, солнечные прояснения помогут воздуху прогреться до более комфортных значений. Жителям и гостям города рекомендуют не убирать зонты, так как неустойчивость атмосферы сохранится до конца рабочей недели. Постепенное возвращение летнего тепла начнется только после прохождения основного фронта осадков.
Похолодание вызвано нахождением города на северной периферии циклона, которая качает холодные воздушные массы и закрывает небо плотными тучами.
В Ленинградской области столбики термометров могут опускаться до +13°, а в черте города минимум составит около +15°.
Интенсивные ливни ослабнут к среде, уступив место коротким и локальным осадкам на фоне общего потепления.
В ближайшие пару дней воздух прогреется максимум до +20°, значительный рост температуры в данном краткосрочном прогнозе не прослеживается.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.