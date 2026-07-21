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Июль провалился в глубокую осень: город на Неве накрыло плотным ледяным куполом циклона

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург ожидает пик похолодания, вызванный влиянием северной периферии циклонического вихря. Вторник, 21 июля, обещает стать наиболее мрачным и прохладным днем текущей семидневки. Плотная облачность полностью закроет солнце, создав в городе осеннюю атмосферу в разгар июля. Синоптики прогнозируют затяжные осадки, которые в отдельных районах перерастут в интенсивные ливни. В условиях такой сырости прогноз погоды становится ключевым фактором при планировании передвижений по городу.

Санкт-Петербург, Река Нева
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Санкт-Петербург, Река Нева

Температурные показатели и атмосферные аномалии

Температурный фон в Северной столице едва достигнет отметок +15-17°, что существенно ниже климатической нормы для середины лета. На территории Ленинградской области разброс составит от +13° до +18° в зависимости от района. Ситуацию усугубит северо-восточный ветер, добавляющий дискомфорта пешеходам. Атмосферное давление продолжит снижение и зафиксируется на уровне 756 мм ртутного столба.

"Небо над городом на Неве плотно затянет тучами, на протяжении всего дня будут идти дожди, местами возможны ливни", — отмечает Леус. Как сообщает rosbalt.ru, текущие метеоусловия продиктованы активностью циклона, чей центр смещается вдоль границ региона. Синоптики подчеркивают, что отсутствие солнечного прогрева не позволит воздуху преодолеть психологический барьер в 20 градусов в течение суток. Улучшение ситуации ожидается лишь к среде, когда столбики термометров начнут расти, достигнув двадцатиградусной отметки.

"Резкие перепады температуры и высокая влажность в летний период требуют особого внимания к здоровью, так как такие условия могут спровоцировать обострение метеозависимости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Прогноз на ближайшую перспективу

В среду, 22 июля, метеорологическая обстановка в Петербурге стабилизируется благодаря смене воздушных масс. Хотя кратковременные дожди сохранятся, солнечные прояснения помогут воздуху прогреться до более комфортных значений. Жителям и гостям города рекомендуют не убирать зонты, так как неустойчивость атмосферы сохранится до конца рабочей недели. Постепенное возвращение летнего тепла начнется только после прохождения основного фронта осадков.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Петербурге

Почему во вторник будет так холодно?

Похолодание вызвано нахождением города на северной периферии циклона, которая качает холодные воздушные массы и закрывает небо плотными тучами.

Какая минимальная температура ожидается в регионе?

В Ленинградской области столбики термометров могут опускаться до +13°, а в черте города минимум составит около +15°.

Когда прекратятся дожди?

Интенсивные ливни ослабнут к среде, уступив место коротким и локальным осадкам на фоне общего потепления.

Стоит ли ждать возвращения жары до +25 градусов?

В ближайшие пару дней воздух прогреется максимум до +20°, значительный рост температуры в данном краткосрочном прогнозе не прослеживается.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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Июль провалился в глубокую осень: город на Неве накрыло плотным ледяным куполом циклона
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