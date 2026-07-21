В Якутии ускоряют поставки горючего в районы и борются с очередями на заправках. В ряде улусов ввели временные лимиты на отпуск топлива, чтобы избежать дефицита и обеспечить работу экстренных служб. Особое внимание сейчас уделяют сенокосу: от наличия дизеля в июле зависит, чем будет питаться скот всю зиму.
В южной части региона ситуация более стабильная. С 18 июля на Томмотской нефтебазе, которая снабжает Алданский и Нерюнгринский районы, подняли суточные нормы отпуска. Железная дорога и речные танкеры продолжают доставлять новые партии.
|Вид топлива
|Новый лимит (сутки)
|Статус
|Бензин АИ-92
|9 тонн
|Без изменений
|Бензин АИ-95
|27 тонн
|Рост с 20 тонн
|Дизельное топливо
|45 тонн
|Рост с 34 тонн
В Нерюнгринском районе на АЗС увеличили пропускную способность для АИ-95 и дизеля на 30%. Для льготников предусмотрен приоритетный порядок обслуживания при предъявлении документов.
"Система работает, и мы будем следить за тем, чтобы права граждан соблюдались на всех АЗС района. Напоминаю, что мы продолжаем работу по увеличению поставок топлива", — сообщил глава Нерюнгринского района Максим Терещенко.
В Заречных районах ситуация сложнее из-за зависимости от речной логистики. Чтобы топливо не закончилось мгновенно, на заправках ввели ограничения. Это особенно болезненно для фермеров в разгар заготовки кормов.
В Мегино-Кангаласском районе горючее распределяют по заявкам. Масштаб задачи определяет потребность в топливе: району нужно заготовить 44 369 тонн сена для 16,7 тыс. голов КРС и 15,3 тыс. лошадей.
"Крестьянские хозяйства получают топливо без ограничений по картам от "Туймаада-нефть" и "Сибойл". Для владельцев личных подсобных хозяйств наслеги составили заявки, которые мы направили в министерство", — пояснил главный агроном Управления сельского хозяйства района Василий Бурнашев.
Не всем удалось создать запасы заранее. В селе Эмис (Амгинский улус), где одна АЗС обслуживает сразу три населенных пункта, с 9 июля ввели жесткие нормы: по 50 литров дизеля и 20 литров бензина на машину.
"Июль — самый ответственный месяц, от которого зависит годовой корм для скота", — отметил глава Эмисского наслега Прокопий Бубякин.
На федеральном уровне для Якутии уже утвердили дополнительные объемы отгрузок на июль и август. Сейчас власти региона следят за графиками поставок, чтобы сгладить дефицит в удаленных точках.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.