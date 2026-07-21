Топливный коллапс в Якутии: жесткие лимиты на заправках поставили под удар зимний запас кормов

В Якутии ускоряют поставки горючего в районы и борются с очередями на заправках. В ряде улусов ввели временные лимиты на отпуск топлива, чтобы избежать дефицита и обеспечить работу экстренных служб. Особое внимание сейчас уделяют сенокосу: от наличия дизеля в июле зависит, чем будет питаться скот всю зиму.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Юг республики: увеличение лимитов

В южной части региона ситуация более стабильная. С 18 июля на Томмотской нефтебазе, которая снабжает Алданский и Нерюнгринский районы, подняли суточные нормы отпуска. Железная дорога и речные танкеры продолжают доставлять новые партии.

Вид топлива Новый лимит (сутки) Статус Бензин АИ-92 9 тонн Без изменений Бензин АИ-95 27 тонн Рост с 20 тонн Дизельное топливо 45 тонн Рост с 34 тонн

В Нерюнгринском районе на АЗС увеличили пропускную способность для АИ-95 и дизеля на 30%. Для льготников предусмотрен приоритетный порядок обслуживания при предъявлении документов.

"Система работает, и мы будем следить за тем, чтобы права граждан соблюдались на всех АЗС района. Напоминаю, что мы продолжаем работу по увеличению поставок топлива", — сообщил глава Нерюнгринского района Максим Терещенко.

Заречье: сенокос под угрозой лимитов

В Заречных районах ситуация сложнее из-за зависимости от речной логистики. Чтобы топливо не закончилось мгновенно, на заправках ввели ограничения. Это особенно болезненно для фермеров в разгар заготовки кормов.

В Мегино-Кангаласском районе горючее распределяют по заявкам. Масштаб задачи определяет потребность в топливе: району нужно заготовить 44 369 тонн сена для 16,7 тыс. голов КРС и 15,3 тыс. лошадей.

"Крестьянские хозяйства получают топливо без ограничений по картам от "Туймаада-нефть" и "Сибойл". Для владельцев личных подсобных хозяйств наслеги составили заявки, которые мы направили в министерство", — пояснил главный агроном Управления сельского хозяйства района Василий Бурнашев.

Не всем удалось создать запасы заранее. В селе Эмис (Амгинский улус), где одна АЗС обслуживает сразу три населенных пункта, с 9 июля ввели жесткие нормы: по 50 литров дизеля и 20 литров бензина на машину.

"Июль — самый ответственный месяц, от которого зависит годовой корм для скота", — отметил глава Эмисского наслега Прокопий Бубякин.

На федеральном уровне для Якутии уже утвердили дополнительные объемы отгрузок на июль и август. Сейчас власти региона следят за графиками поставок, чтобы сгладить дефицит в удаленных точках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов