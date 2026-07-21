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Болезни сердца и сосудов больше не приговор: в Великих Луках открыли доступ к сложным операциям

Россия » Северо-Запад » Псков

В больнице города Великие Луки Псковской области полностью запустили работу отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Теперь жители юга Псковской области могут проходить сложные операции по восстановлению кровотока без необходимости выезжать в областной центр.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Врачи перешли от этапа запуска к полноценному режиму работы. Сейчас отделение принимает пациентов по плану, а экстренная помощь доступна круглосуточно.

Основное преимущество метода в том, что хирурги работают через небольшие проколы в коже под рентген-контролем. Это избавляет пациента от больших разрезов и сокращает время восстановления.

"Рентгенэндоваскулярная хирургия — будущее, которое уже стало настоящим. Вмешательство производится через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной", — пояснил заведующий отделением Алексей Горин.

Какие операции проводят в отделении

Специалисты восстанавливают кровоснабжение жизненно важных органов и конечностей. Это позволяет избежать тяжелых осложнений, вплоть до гангрены и ампутаций.

Направление Виды вмешательств
Сердце и сосуды Лечение ишемической болезни, установка стентов при стенокардии и инфаркте миокарда
Головной мозг Восстановление кровоснабжения, профилактика ишемических инсультов
Конечности Устранение болей при ходьбе, лечение трофических язв
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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