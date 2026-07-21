В больнице города Великие Луки Псковской области полностью запустили работу отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Теперь жители юга Псковской области могут проходить сложные операции по восстановлению кровотока без необходимости выезжать в областной центр.
Врачи перешли от этапа запуска к полноценному режиму работы. Сейчас отделение принимает пациентов по плану, а экстренная помощь доступна круглосуточно.
Основное преимущество метода в том, что хирурги работают через небольшие проколы в коже под рентген-контролем. Это избавляет пациента от больших разрезов и сокращает время восстановления.
"Рентгенэндоваскулярная хирургия — будущее, которое уже стало настоящим. Вмешательство производится через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной", — пояснил заведующий отделением Алексей Горин.
Специалисты восстанавливают кровоснабжение жизненно важных органов и конечностей. Это позволяет избежать тяжелых осложнений, вплоть до гангрены и ампутаций.
|Направление
|Виды вмешательств
|Сердце и сосуды
|Лечение ишемической болезни, установка стентов при стенокардии и инфаркте миокарда
|Головной мозг
|Восстановление кровоснабжения, профилактика ишемических инсультов
|Конечности
|Устранение болей при ходьбе, лечение трофических язв
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.