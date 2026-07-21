Болезни сердца и сосудов больше не приговор: в Великих Луках открыли доступ к сложным операциям

В больнице города Великие Луки Псковской области полностью запустили работу отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Теперь жители юга Псковской области могут проходить сложные операции по восстановлению кровотока без необходимости выезжать в областной центр.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Врачи перешли от этапа запуска к полноценному режиму работы. Сейчас отделение принимает пациентов по плану, а экстренная помощь доступна круглосуточно.

Основное преимущество метода в том, что хирурги работают через небольшие проколы в коже под рентген-контролем. Это избавляет пациента от больших разрезов и сокращает время восстановления.

"Рентгенэндоваскулярная хирургия — будущее, которое уже стало настоящим. Вмешательство производится через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной", — пояснил заведующий отделением Алексей Горин.

Какие операции проводят в отделении

Специалисты восстанавливают кровоснабжение жизненно важных органов и конечностей. Это позволяет избежать тяжелых осложнений, вплоть до гангрены и ампутаций.

Направление Виды вмешательств Сердце и сосуды Лечение ишемической болезни, установка стентов при стенокардии и инфаркте миокарда Головной мозг Восстановление кровоснабжения, профилактика ишемических инсультов Конечности Устранение болей при ходьбе, лечение трофических язв