Хирургия больше не будет прежней: обновили операционные в Подмосковье, что изменит риски

Больницы Московской области активно переходят на использование высокотехнологичного хирургического оборудования. В рамках масштабного обновления технической базы в операционные блоки поступают новые электрокоагуляторы и радиоволновые установки. Эти приборы критически важны для проведения оперативных вмешательств, так как они позволяют хирургам эффективно останавливать кровотечение и сокращать время пребывания пациента под наркозом. В условиях, когда жара берет Москву в кольцо, стабильная работа высокотехнологичных систем в стационарах становится залогом безопасности пациентов.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ хирурги

Масштабное переоснащение операционных блоков

Согласно отчету ведомства, за текущий год подмосковные врачи уже получили 78 единиц специализированного оборудования. Общий объем инвестиций в эти закупки превысил 165,3 млн рублей. Как сообщают "Вести Подмосковья", до наступления 2025 года региональные власти планируют передать медикам дополнительно еще 56 аппаратов, расширяя возможности малоинвазивной хирургии в муниципалитетах.

Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил: "Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 млн рублей. До конца года поставим еще 56 единиц". Подобный рост технического потенциала сопоставим с тем, как в других сферах объем сделок со складами на юго-востоке вырос на 103 %, демонстрируя общую динамику развития инфраструктуры региона.

"Внедрение радиоволновых и электрохирургических методов — это стандарт современной медицины, позволяющий минимизировать травмы тканей и ускорить реабилитацию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

География поставок и государственные программы

Новое оборудование распределили между 28 медицинскими организациями региона. В список получателей вошли больницы в Щелково, Зарайске, Дубне, Сергиевом Посаде, Раменском и Дмитрове. Перевооружение проводится системно: закупка техники осуществляется в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который ориентирован на снижение смертности и повышение эффективности лечения сложных патологий.

Специалисты Минздрава подчеркивают, что радиоволновые аппараты незаменимы в ювелирной хирургии. Они обеспечивают аккуратный разрез без термического ожога окружающих тканей, что существенно снижает риск послеоперационных осложнений. Развитие системы здравоохранения остается приоритетом областных властей, о чем ранее косвенно упоминалось, когда губернатор Воробьев поблагодарил депутатов за принятие ключевых социально значимых законов.

Ответы на популярные вопросы о закупках медтехники

Что такое электрокоагулятор и зачем он нужен?

Это прибор, который использует электрический ток для рассечения тканей и одновременной "запайки" сосудов, что исключает массивную потерю крови в ходе операции.

В какие города Подмосковья уже привезли оборудование?

Техника поступила в 28 учреждений, включая больницы Дмитровского, Щелковского, Зарайского, Дубненского и Раменского городских округов.

Сколько средств потрачено на обновление операционных?

На закупку первых 78 единиц электрохирургического оборудования было выделено более 165,3 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

По какой программе закупается медтехника?

Оснащение больниц проходит по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", направленному на модернизацию первичного и стационарного звена медицины.

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