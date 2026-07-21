Сургут меняет правила игры на дорогах: как масштабное обновление транспорта отразится на графиках

Российский рынок новых автобусов за первую половину 2026 года вырос на 7,1%. По данным агентства НАПИ, за январь-июнь купили 4,4 тысячи машин. При этом спрос на подержанную технику упал на 26% — продали 6,9 тысячи единиц.
Рост рынка обеспечили конкретные модели. Лидерами стали MAZ 206, KAMAZ 5222 и NEFAZ 5299. Продажи популярных моделей из топ-10 в целом увеличились на 9,8%. В то же время интерес к ряду моделей ПАЗ (3205, 4234 и Vector Next 8.8) снизился.
|Показатель
|Значение (январь-июнь)
|Продажи новых автобусов
|4,4 тыс. шт. (+7,1%)
|Продажи б/у автобусов
|6,9 тыс. шт. (-26%)
|Динамика топ-10 новых моделей
|+9,8%
На фоне общего роста рынка Сургут обновляет общественный транспорт. С 1 мая на линии вышли 25 новых газовых автобусов "НЕФАЗ" большого класса. Машины работают на самых загруженных маршрутах: № 18, 45, 47, 61 и частично на № 68.
Закупку техники оценили в 437,5 млн рублей. Основную сумму — 350 млн рублей — выделил бюджет Югры, Сургут добавил 87,5 млн рублей. Власти выбрали газовое топливо, так как оно дешевле в эксплуатации.
С этих машин начнут выводить транспорт 2012-2015 годов выпуска. В СПОПАТ поясняют, что заменять весь парк сразу нет необходимости — процесс будет постепенным. В 2027 году город планирует купить еще 25 автобусов, финансирование предусмотрено и на 2028 год.
Сейчас по будням в Сургуте работают 195 автобусов. Из них 106 машин принадлежат муниципальному предприятию СПОПАТ, остальные — частным перевозчикам.
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