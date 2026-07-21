Цифры оказались слишком скромными: данные Минздрава вывели Ростовскую область в топ трезвых

Жители Ростовской области потребляют в среднем 5,03 литра алкоголя в год на человека. Эти данные за июнь 2026 года опубликовал Минздрав.

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Донской регион занял 71-е место в общероссийском рейтинге из 82 субъектов, попав в число двадцати самых малопьющих территорий страны. Среди восьми городов Южного федерального округа область показала самый низкий уровень потребления спиртного.

Показатель Объем (литров в год) Средний показатель по РФ 7,62 Средний показатель в Ростовской области 5,03

По данным ведомства, общероссийский уровень потребления алкоголя сейчас составляет 7,62 литра. Это самый низкий показатель за последние десятилетия — с 1997–1998 годов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов