Жители Ростовской области потребляют в среднем 5,03 литра алкоголя в год на человека. Эти данные за июнь 2026 года опубликовал Минздрав.
Донской регион занял 71-е место в общероссийском рейтинге из 82 субъектов, попав в число двадцати самых малопьющих территорий страны. Среди восьми городов Южного федерального округа область показала самый низкий уровень потребления спиртного.
|Показатель
|Объем (литров в год)
|Средний показатель по РФ
|7,62
|Средний показатель в Ростовской области
|5,03
По данным ведомства, общероссийский уровень потребления алкоголя сейчас составляет 7,62 литра. Это самый низкий показатель за последние десятилетия — с 1997–1998 годов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.