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В Островском районе Псковской области установят мемориал с настоящим разведывательно-ударным вертолетом Ка-52

Россия » Северо-Запад » Псков

В Островском районе Псковской области установят памятник в честь летчиков-вертолетчиков. Место размещения мемориала осмотрел губернатор Михаил Ведерников. Объект расположат в городе Остров рядом с федеральной трассой, чтобы он был заметен водителям и пассажирам проезжающего транспорта.

Ka-52
Фото: commons.wikimedia.org by Vlsergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ka-52

Центральным элементом композиции станет настоящий разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Машину уже демилитаризовали, чтобы использовать в качестве памятника. Инициатором создания мемориала выступил глава региона.

Статья расходов Сумма
Благоустройство территории и пьедестал около 22 млн рублей
Установка мемориала 1,5 млн рублей

Для жителей Острова и военнослужащих этот объект имеет особое значение. В регионе более десяти лет базируется бригада армейской авиации. За выполнение боевых задач в феврале 2024 года президент Владимир Путин наградил подразделение орденом Жукова.

Появление нового памятника дополнит общую систему памяти района. В 2025 году здесь уже открыли мемориал воинам-вертолетчикам, погибшим при исполнении служебного долга.

Визит губернатора совпал с 82-й годовщиной освобождения Островского округа от немецких захватчиков. Город освободили войска 3-го Прибалтийского фронта. В истории города зафиксирован подвиг батальона майора Тараса Рымара, который спас от взрыва цепной мост через реку Великую.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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