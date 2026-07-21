В Островском районе Псковской области установят мемориал с настоящим разведывательно-ударным вертолетом Ка-52

В Островском районе Псковской области установят памятник в честь летчиков-вертолетчиков. Место размещения мемориала осмотрел губернатор Михаил Ведерников. Объект расположат в городе Остров рядом с федеральной трассой, чтобы он был заметен водителям и пассажирам проезжающего транспорта.
Центральным элементом композиции станет настоящий разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Машину уже демилитаризовали, чтобы использовать в качестве памятника. Инициатором создания мемориала выступил глава региона.
|Статья расходов
|Сумма
|Благоустройство территории и пьедестал
|около 22 млн рублей
|Установка мемориала
|1,5 млн рублей
Для жителей Острова и военнослужащих этот объект имеет особое значение. В регионе более десяти лет базируется бригада армейской авиации. За выполнение боевых задач в феврале 2024 года президент Владимир Путин наградил подразделение орденом Жукова.
Появление нового памятника дополнит общую систему памяти района. В 2025 году здесь уже открыли мемориал воинам-вертолетчикам, погибшим при исполнении служебного долга.
Визит губернатора совпал с 82-й годовщиной освобождения Островского округа от немецких захватчиков. Город освободили войска 3-го Прибалтийского фронта. В истории города зафиксирован подвиг батальона майора Тараса Рымара, который спас от взрыва цепной мост через реку Великую.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.