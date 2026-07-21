Водители больше не стоят в пробках: Островский район Псковской области сменил систему отпуска ГСМ

В Островском муниципальном округе Псковской области нормализовалась ситуация с продажей топлива после отмены системы отпуска бензина по государственным номерам автомобилей.

Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Михаил Ведерников посетил заправочную станцию "Газпромнефть", чтобы проверить доступность горючего для водителей и жителей района. По словам министра тарифов и энергетики Псковской области Елены Пилипенко, очереди на АЗС исчезли, а поставки топлива идут в полном объеме. Дефицит бензина в округе отсутствует.

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров подтвердил, что продажа дизельного топлива и бензина марки АИ-92 проходит в обычном режиме.

Ранее оперативный штаб рекомендовал топливным компаниям перераспределить лимиты по бензину марки АИ-95, направив основные объемы в районы и на юг Псковской области.