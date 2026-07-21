В Островском муниципальном округе Псковской области нормализовалась ситуация с продажей топлива после отмены системы отпуска бензина по государственным номерам автомобилей.
Михаил Ведерников посетил заправочную станцию "Газпромнефть", чтобы проверить доступность горючего для водителей и жителей района. По словам министра тарифов и энергетики Псковской области Елены Пилипенко, очереди на АЗС исчезли, а поставки топлива идут в полном объеме. Дефицит бензина в округе отсутствует.
Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров подтвердил, что продажа дизельного топлива и бензина марки АИ-92 проходит в обычном режиме.
Ранее оперативный штаб рекомендовал топливным компаниям перераспределить лимиты по бензину марки АИ-95, направив основные объемы в районы и на юг Псковской области.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.