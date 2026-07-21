Пермский рынок недвижимости бьет тревогу: скрытые угрозы массового изъятия жилья за долги

В Пермском крае резко выросло число квартир, которые выставили на торги за долги. За первое полугодие 2026 года количество таких сделок увеличилось на 66,7% по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период прошли 40 торгов, сообщает сервис "Долговой консультант".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

По мнению аналитиков, такая динамика характерна для России впервые за три года. Рост числа изъятого жилья напрямую связан с темпами строительства в регионе и объемом выданных ипотечных кредитов.

Показатель Значение Средняя начальная цена лота 88,2 млн рублей Средняя окончательная цена 93,6 млн рублей Медианная стоимость объекта 2,3 млн рублей

Средняя стоимость недвижимости на торгах выросла на 6,2% от начальной цены до итоговой. При этом медианная цена одного объекта за год подскочила на 57%.

В общероссийском масштабе лидерами по количеству продаж жилья должников стали Московская область (103 объекта), Санкт-Петербург (68), а также Новосибирская область и Краснодарский край — по 46 объектов.

"Рост числа торгов за долги часто отражает инерцию ипотечного рынка: когда объемы кредитования растут, спустя время увеличивается и число дефолтов, особенно в периоды экономической турбулентности или изменения ставок", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов