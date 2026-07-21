Ремонт в новостройках станет роскошью: Сахалинская область ввела жёсткие рамки для шума

В Сахалинской области меняют правила соблюдения тишины. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года. Поправки предложили председатель областной Думы Елена Касьянова и депутаты Сергей Бондарев и Наталья Коршунова.

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Закон вводит четкие временные рамки, когда шуметь запрещено. В будни тишину нужно соблюдать с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 08:00. В выходные дни запрет действует с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00.

День Время тишины Будни 13:00 — 15:00, 21:00 — 08:00 Выходные 13:00 — 15:00, 22:00 — 10:00

Особый режим для новостроек

Для жителей новых многоквартирных домов вводят дополнительные ограничения. Первые полгода после ввода здания в эксплуатацию (с даты постановки на кадастровый учет) ремонтные работы и перепланировку можно проводить по строгому графику.

В будни шум запрещен с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00. В субботу ограничения действуют с полуночи до 10:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до полуночи. По воскресеньям любые шумные работы в новых домах запрещены весь день.

"Решение было принято с учетом многочисленных обращений граждан, которые выразили обеспокоенность проблемой нарушения тишины", — отметила Елена Касьянова.

Наталья Коршунова, глава комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению, пояснила, что поправки должны защитить права жителей и сделать городскую среду комфортнее.

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