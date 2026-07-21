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Ремонт в новостройках станет роскошью: Сахалинская область ввела жёсткие рамки для шума

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Сахалинской области меняют правила соблюдения тишины. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года. Поправки предложили председатель областной Думы Елена Касьянова и депутаты Сергей Бондарев и Наталья Коршунова.

Электрик на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Электрик на стройке

Закон вводит четкие временные рамки, когда шуметь запрещено. В будни тишину нужно соблюдать с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 08:00. В выходные дни запрет действует с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00.

День Время тишины
Будни 13:00 — 15:00, 21:00 — 08:00
Выходные 13:00 — 15:00, 22:00 — 10:00

Особый режим для новостроек

Для жителей новых многоквартирных домов вводят дополнительные ограничения. Первые полгода после ввода здания в эксплуатацию (с даты постановки на кадастровый учет) ремонтные работы и перепланировку можно проводить по строгому графику.

В будни шум запрещен с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00. В субботу ограничения действуют с полуночи до 10:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до полуночи. По воскресеньям любые шумные работы в новых домах запрещены весь день.

"Решение было принято с учетом многочисленных обращений граждан, которые выразили обеспокоенность проблемой нарушения тишины", — отметила Елена Касьянова.

Наталья Коршунова, глава комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению, пояснила, что поправки должны защитить права жителей и сделать городскую среду комфортнее.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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