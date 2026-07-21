Тревожное предупреждение МЧС в Алтайском крае: повседневные привычки создают скрытую угрозу для жизней

МЧС Алтайского края предупреждает жителей о рисках при хранении запасов топлива. В связи с тем, что люди стали чаще создавать резервы горючего, ведомство напоминает: нарушение правил пожарной безопасности может привести к взрыву или пожару.

Фото: pixabay.com by wilhei is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Канистра

Пары бензина и дизельного топлива легко воспламеняются. Ошибка в выборе места или тары превращает бытовое хранилище в источник опасности для всего дома и соседей.

Где запрещено хранить топливо

Специалисты МЧС категорически запрещают держать горючие жидкости (бензин, дизель, масла) в следующих местах:

жилые комнаты, квартиры и частные дома;

балконы и лоджии;

подвалы и чердаки;

под навесами;

гаражи и помещения, где стоят автомобили.

Требования к безопасному хранению

Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать технические условия содержания нефтепродуктов:

Вентиляция. Помещение должно проветриваться, иначе пары топлива накопятся до критической концентрации.

Помещение должно проветриваться, иначе пары топлива накопятся до критической концентрации. Температурный режим. Емкости нельзя ставить рядом с печами, обогревателями и под прямые солнечные лучи. Нагрев повышает внутреннее давление в таре.

Емкости нельзя ставить рядом с печами, обогревателями и под прямые солнечные лучи. Нагрев повышает внутреннее давление в таре. Герметичность и объем. Используйте только сертифицированную металлическую или специальную пластиковую тару. Обычные бытовые канистры не подходят. Не наливайте топливо до самого края — оставьте 5% свободного пространства для расширения жидкости при нагреве.

Используйте только сертифицированную металлическую или специальную пластиковую тару. Обычные бытовые канистры не подходят. Не наливайте топливо до самого края — оставьте 5% свободного пространства для расширения жидкости при нагреве. Безопасность доступа. Хранилище должно быть закрыто для детей и животных.

При переливании топлива в металлические емкости важно учитывать риск статического электричества. Рекомендуется заземлять тару и наливные устройства.

Средства пожаротушения

Объект с запасом топлива должен быть оснащен средствами первичного пожаротушения. Вода для тушения разлитого горючего бесполезна — она только разнесет огонь по площади.

Средство Назначение Порошковый или углекислотный огнетушитель (класс B или ABC) Тушение открытого пламени горючих жидкостей Ящик с сухим песком Локализация и засыпка пролитого топлива

Штрафы и ответственность

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены административные и уголовные санкции:

Административная (ст. 20.4 КоАП РФ): предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Уголовная (ст. 219 УК РФ): наступает, если нарушение привело к пожару, в результате которого человек получил тяжкий вред здоровью или погиб.