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Тревожное предупреждение МЧС в Алтайском крае: повседневные привычки создают скрытую угрозу для жизней

Россия » Сибирь » Барнаул

МЧС Алтайского края предупреждает жителей о рисках при хранении запасов топлива. В связи с тем, что люди стали чаще создавать резервы горючего, ведомство напоминает: нарушение правил пожарной безопасности может привести к взрыву или пожару.

Канистра
Фото: pixabay.com by wilhei is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Канистра

Пары бензина и дизельного топлива легко воспламеняются. Ошибка в выборе места или тары превращает бытовое хранилище в источник опасности для всего дома и соседей.

Где запрещено хранить топливо

Специалисты МЧС категорически запрещают держать горючие жидкости (бензин, дизель, масла) в следующих местах:

  • жилые комнаты, квартиры и частные дома;
  • балконы и лоджии;
  • подвалы и чердаки;
  • под навесами;
  • гаражи и помещения, где стоят автомобили.

Требования к безопасному хранению

Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать технические условия содержания нефтепродуктов:

  • Вентиляция. Помещение должно проветриваться, иначе пары топлива накопятся до критической концентрации.
  • Температурный режим. Емкости нельзя ставить рядом с печами, обогревателями и под прямые солнечные лучи. Нагрев повышает внутреннее давление в таре.
  • Герметичность и объем. Используйте только сертифицированную металлическую или специальную пластиковую тару. Обычные бытовые канистры не подходят. Не наливайте топливо до самого края — оставьте 5% свободного пространства для расширения жидкости при нагреве.
  • Безопасность доступа. Хранилище должно быть закрыто для детей и животных.

При переливании топлива в металлические емкости важно учитывать риск статического электричества. Рекомендуется заземлять тару и наливные устройства.

Средства пожаротушения

Объект с запасом топлива должен быть оснащен средствами первичного пожаротушения. Вода для тушения разлитого горючего бесполезна — она только разнесет огонь по площади.

Средство Назначение
Порошковый или углекислотный огнетушитель (класс B или ABC) Тушение открытого пламени горючих жидкостей
Ящик с сухим песком Локализация и засыпка пролитого топлива

Штрафы и ответственность

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены административные и уголовные санкции:

  • Административная (ст. 20.4 КоАП РФ): предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
  • Уголовная (ст. 219 УК РФ): наступает, если нарушение привело к пожару, в результате которого человек получил тяжкий вред здоровью или погиб.
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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