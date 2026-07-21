Тревожное предупреждение МЧС в Алтайском крае: повседневные привычки создают скрытую угрозу для жизней

МЧС Алтайского края предупреждает жителей о рисках при хранении запасов топлива. В связи с тем, что люди стали чаще создавать резервы горючего, ведомство напоминает: нарушение правил пожарной безопасности может привести к взрыву или пожару.
Пары бензина и дизельного топлива легко воспламеняются. Ошибка в выборе места или тары превращает бытовое хранилище в источник опасности для всего дома и соседей.
Специалисты МЧС категорически запрещают держать горючие жидкости (бензин, дизель, масла) в следующих местах:
Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать технические условия содержания нефтепродуктов:
При переливании топлива в металлические емкости важно учитывать риск статического электричества. Рекомендуется заземлять тару и наливные устройства.
Объект с запасом топлива должен быть оснащен средствами первичного пожаротушения. Вода для тушения разлитого горючего бесполезна — она только разнесет огонь по площади.
|Средство
|Назначение
|Порошковый или углекислотный огнетушитель (класс B или ABC)
|Тушение открытого пламени горючих жидкостей
|Ящик с сухим песком
|Локализация и засыпка пролитого топлива
За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены административные и уголовные санкции:
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.