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Животные зашли прямо во дворы: поселок Суоярви столкнулся с последствиями ночных визитов стаи

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В поселке Суоярви стая волков начала охотиться на домашних животных в жилом секторе. Хищники заходят во дворы по ночам, нападая на собак. Последние случаи зафиксированы камерами наблюдения и очевидцами.

Волки воют на Луну
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Волки воют на Луну

В ночь на 12 июня у детской площадки волки попытались затащить собаку в лес, но животному удалось вырваться. Другая жительница поселка рассказала в местном сообществе "Подслушано в Суоярви", что обнаружила во дворе двух взрослых волков и волчонка, которые пытались увести ее пса. Звери ушли в лес только после того, как женщина начала кричать и махать руками.

"Суоярви граничит с лесом — это естественная среда обитания диких животных, поэтому их появление в черте города возможна. Для хищника привлекательна легкая добыча, поэтому призываем в ночное время держать домашних животных в вольерах, закрытых помещениях, не оставлять на самовыгуле", — сообщили в Минприроды Карелии.

Когда начнут отлов

Старший инспектор госохотнадзора Илья Макаров подтвердил, что стая действительно обосновалась в непосредственной близости от населенного пункта. Охотничьи угодья в этом районе закреплены за МОО "Суоярвское районное ООиР".

Решить проблему планируют в рамках охотничьего сезона. С 1 августа откроется охота на волка, и охотники с соответствующими разрешениями в первую очередь сосредоточат работу в районе Суоярви.

По данным ведомства, проблема выхода хищников в населенные пункты сейчас актуальна и для других территорий республики:

Район Статус
Суоярви Зафиксированы нападения на собак во дворах
Пудожский Зафиксированы выходы животных
Пряжинский Зафиксированы выходы животных
Медвежьегорский Зафиксированы выходы животных
Калевальский Зафиксированы выходы животных
Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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