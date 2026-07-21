Долгожданная связь с океаном: масштабные работы на Камчатке предопределили доступ к побережью

Власти Камчатского края приступили к реконструкции дороги между микрорайонами Дальний и Заозёрный. Работы включают обновление дорожного полотна и прокладку инженерных сетей в районе Дальнего. Срок реализации проекта — два года, завершить основные этапы планируют в следующем году.

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После обновления трассы здесь запустят постоянный автобусный маршрут, который свяжет жилые массивы с побережьем Тихого океана.

"В результате мы получим качественную и безопасную дорогу с освещением и автобусными павильонами", — сообщил министр транспорта края.

Вопрос транспортной доступности Халактырского пляжа стоит в повестке региона с 2019 года. В 2022 году мэрия Петропавловска-Камчатского заказала проект участка от Заозёрного до самого берега. Параллельно с дорожными работами на побережье начали строить пешеходную тропу.

Объект/Этап Статус и детали Участок Дальний — Заозёрный Реконструкция, освещение, павильоны; завершение в 2025 году Участок Заозёрный — пляж Разработан проект (с 2022 года) Прибрежная зона Строительство пешеходной тропы (старт в 2024 году)