Долгожданная связь с океаном: масштабные работы на Камчатке предопределили доступ к побережью

Власти Камчатского края приступили к реконструкции дороги между микрорайонами Дальний и Заозёрный. Работы включают обновление дорожного полотна и прокладку инженерных сетей в районе Дальнего. Срок реализации проекта — два года, завершить основные этапы планируют в следующем году.
После обновления трассы здесь запустят постоянный автобусный маршрут, который свяжет жилые массивы с побережьем Тихого океана.
"В результате мы получим качественную и безопасную дорогу с освещением и автобусными павильонами", — сообщил министр транспорта края.
Вопрос транспортной доступности Халактырского пляжа стоит в повестке региона с 2019 года. В 2022 году мэрия Петропавловска-Камчатского заказала проект участка от Заозёрного до самого берега. Параллельно с дорожными работами на побережье начали строить пешеходную тропу.
|Объект/Этап
|Статус и детали
|Участок Дальний — Заозёрный
|Реконструкция, освещение, павильоны; завершение в 2025 году
|Участок Заозёрный — пляж
|Разработан проект (с 2022 года)
|Прибрежная зона
|Строительство пешеходной тропы (старт в 2024 году)
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