С августа в расчетах за коммунальные услуги вступают в силу изменения, которые напрямую затронут кошельки жителей региона. Основные риски теперь связаны с техническим состоянием приборов учета и своевременностью передачи данных. Для тех, кто игнорирует поверку счетчиков или забывает отправлять показания, платежки могут заметно вырасти.
С августа владельцев квартир с просроченной поверкой водосчетчиков переведут на расчет по нормативу. Сумма в квитанции увеличится, так как нормативное потребление обычно выше фактического. Перевод на повышенный тариф происходит автоматически.
Аналогичная ситуация сложится с теми, кто систематически не передает показания приборов. В таком случае управляющая компания сначала начислит оплату по среднему значению, а затем — по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Дополнительные расходы ждут тех, кто не обеспечит доступ сотрудникам ресурсоснабжающих организаций для сверки приборов. В этом случае в платежку также добавят повышающий коэффициент. Проверить срок действия прибора можно в техпаспорте или через онлайн-реестр "Аршин".
Структура квитанций стала прозрачнее. С 1 июля вступил в силу закон, разделяющий статьи расходов. Теперь строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" идут отдельными позициями. Это позволяет жильцам видеть, какая часть средств уходит на уборку подъездов, а какая — на ремонт кровли, обслуживание лифтов и общих узлов учета.
Установлены единые сроки по всей стране:
|Событие
|Срок
|Доставка квитанции (бумажной или электронной)
|до 5-го числа месяца
|Передача показаний счетчиков
|с 20-го по 25-е число
|Крайний срок оплаты услуг
|до 15-го числа следующего месяца
При резком скачке потребления воды управляющая компания может потребовать фотографию циферблата счетчика для подтверждения данных.
Изменился порядок учета аварийных ситуаций. Если в доме пропала горячая вода или отключилось отопление, управляющая компания обязана самостоятельно зафиксировать перерыв. Начисления за время отсутствия ресурса должны быть исключены из квитанции без подачи заявлений со стороны жителей.
В домах с индивидуальным учетом тепла в летний период графа "отопление" должна отсутствовать. Если начисления по этой позиции сохранились, жильцам следует обратиться в бухгалтерию ЖЭКа или УК.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.