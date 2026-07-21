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Счетчики станут поводом для крупных неприятностей: владельцам недвижимости грозят жесткие перерасчеты

Россия » Центр » Липецк

С августа в расчетах за коммунальные услуги вступают в силу изменения, которые напрямую затронут кошельки жителей региона. Основные риски теперь связаны с техническим состоянием приборов учета и своевременностью передачи данных. Для тех, кто игнорирует поверку счетчиков или забывает отправлять показания, платежки могут заметно вырасти.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Риски при эксплуатации счетчиков

С августа владельцев квартир с просроченной поверкой водосчетчиков переведут на расчет по нормативу. Сумма в квитанции увеличится, так как нормативное потребление обычно выше фактического. Перевод на повышенный тариф происходит автоматически.

Аналогичная ситуация сложится с теми, кто систематически не передает показания приборов. В таком случае управляющая компания сначала начислит оплату по среднему значению, а затем — по нормативу с применением повышающего коэффициента.

Дополнительные расходы ждут тех, кто не обеспечит доступ сотрудникам ресурсоснабжающих организаций для сверки приборов. В этом случае в платежку также добавят повышающий коэффициент. Проверить срок действия прибора можно в техпаспорте или через онлайн-реестр "Аршин".

Порядок начислений и сроки оплаты

Структура квитанций стала прозрачнее. С 1 июля вступил в силу закон, разделяющий статьи расходов. Теперь строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт" идут отдельными позициями. Это позволяет жильцам видеть, какая часть средств уходит на уборку подъездов, а какая — на ремонт кровли, обслуживание лифтов и общих узлов учета.

Установлены единые сроки по всей стране:

Событие Срок
Доставка квитанции (бумажной или электронной) до 5-го числа месяца
Передача показаний счетчиков с 20-го по 25-е число
Крайний срок оплаты услуг до 15-го числа следующего месяца

При резком скачке потребления воды управляющая компания может потребовать фотографию циферблата счетчика для подтверждения данных.

Перебои в подаче ресурсов

Изменился порядок учета аварийных ситуаций. Если в доме пропала горячая вода или отключилось отопление, управляющая компания обязана самостоятельно зафиксировать перерыв. Начисления за время отсутствия ресурса должны быть исключены из квитанции без подачи заявлений со стороны жителей.

В домах с индивидуальным учетом тепла в летний период графа "отопление" должна отсутствовать. Если начисления по этой позиции сохранились, жильцам следует обратиться в бухгалтерию ЖЭКа или УК.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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