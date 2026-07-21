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Наконец-то проедут даже машины: завершили работы на ключевом объекте в Карелии

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Пудожском районе восстановили мост через реку Сустрежа. Переправа находится на дороге "Каршево — Бесов Нос" и является частью единственного сухопутного маршрута к Онежским петроглифам — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскаватор и габионы на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Экскаватор и габионы на берегу реки

До этого мост представлял собой разрушенное деревянное строение, которое было непригодно для проезда транспорта. По данным Минтранса Карелии, завершение работ по восстановлению моста стало первым этапом обновления дорожной сети в этом направлении.

Развитие инфраструктуры

Следующим шагом станет ремонт дорожного полотна. Власти планируют привести в порядок участок с 4-го по 16-й километр — от реки Сустрежа до самого урочища Бесов Нос. Конкурс на проведение работ объявят сразу после того, как отремонтированный мост официально введут в эксплуатацию.

Для туристов и местных жителей это означает упрощение доступа к уникальным наскальным рисункам, которые ранее были труднодоступны из-за состояния дороги.

Перспективы до 2030 года

Дорожные работы привязаны к более масштабному проекту развития территории. К 2030 году в Пудожском районе создадут полноценный археологический комплекс "Онежские петроглифы". Проект оценивают в 1,4 миллиарда рублей.

Архитектурно комплекс будет перекликаться с визит-центром "Беломорские петроглифы", который уже построили в Залавруге. Создание единого стиля для таких объектов поможет сформировать цельный туристический маршрут по региону.

"Ремонт моста — первый этап масштабного обновления дорожной инфраструктуры в этом направлении", — сообщили в Минтрансе Карелии.

Этап / Объект Статус / Стоимость
Мост через р. Сустрежа Ремонт завершен
Дорога (4-16 км) Планируется ремонт
Археологический комплекс 1,4 млрд рублей (до 2030 г.)
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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