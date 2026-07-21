С 21 июля меняются правила получения универсального пособия для семей с детьми до 17 лет. Теперь отсутствие дохода из-за ухода за пожилым или инвалидом признают уважительной причиной только при наличии документального подтверждения родства.
Раньше факт ухода за нетрудоспособным человеком засчитывали без жестких требований к семейным связям. Теперь Социальный фонд России требует доказать, что опекун является близким родственником получателя выплаты.
В список близких родственников вошли супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Для тех, кто планирует использовать этот аргумент при подаче заявления, действуют два главных условия:
|Требование
|Описание
|Степень родства
|Только ближайшие члены семьи (список выше)
|Срок ухода
|Не менее 10 месяцев
|Объект ухода
|Лица с I группой инвалидности или граждане старше 80 лет
Универсальное пособие назначают после проверки доходов и имущества семьи. Поскольку законный источник заработка обязателен для всех членов семьи, подтвержденный уход за родственником остается одним из немногих способов избежать отказа в выплатах из-за отсутствия работы.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.