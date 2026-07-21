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Потерпеть отказ в выплатах: новые требования СФР ограничили круг лиц для получения пособия

Россия » Дальний Восток » Владивосток

С 21 июля меняются правила получения универсального пособия для семей с детьми до 17 лет. Теперь отсутствие дохода из-за ухода за пожилым или инвалидом признают уважительной причиной только при наличии документального подтверждения родства.

Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Раньше факт ухода за нетрудоспособным человеком засчитывали без жестких требований к семейным связям. Теперь Социальный фонд России требует доказать, что опекун является близким родственником получателя выплаты.

В список близких родственников вошли супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Для тех, кто планирует использовать этот аргумент при подаче заявления, действуют два главных условия:

Требование Описание
Степень родства Только ближайшие члены семьи (список выше)
Срок ухода Не менее 10 месяцев
Объект ухода Лица с I группой инвалидности или граждане старше 80 лет

Универсальное пособие назначают после проверки доходов и имущества семьи. Поскольку законный источник заработка обязателен для всех членов семьи, подтвержденный уход за родственником остается одним из немногих способов избежать отказа в выплатах из-за отсутствия работы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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