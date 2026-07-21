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Миллиарды под угрозой в Керченском проливе: судовладельцу запретили уйти от ответственности

Россия » Юг » Краснодар

Судебное противостояние вокруг экологической катастрофы в Керченском проливе завершилось в пользу государства. Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность многомиллионных трат на очистку побережья от мазута. Владельцу затонувшего танкера не удалось доказать фиктивность работ и избежать финансовой ответственности. Решение суда закрепляет статус-кво в вопросе ликвидации последствий крушения и открывает путь к финальным выплатам по экологическим искам.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Суд защитил чистоту побережья

Арбитраж отклонил претензии компании "Волгатранснефть", которая пыталась аннулировать контракты на 270 миллионов рублей. Судовладелец настаивал, что очистка 16,6 тысячи тонн загрязненного грунта проводилась лишь на бумаге. По версии истца, подрядчик не обладал мощностями для переработки такого объема мазутной смеси. Суд детально изучил график работ и отчетные документы, не обнаружив признаков мнимости сделок.

"В подобных делах ключевым фактором становится реальность выполненных действий. Если акты подписаны, а береговая линия фактически приведена в порядок, оспорить финансовые обязательства крайне сложно", — отметила специально для Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Цена штормового просчета

История началась с крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время мощного шторма. Причиной трагедии эксперты назвали ошибки экипажа в экстремальных погодных условиях. Разлив нефтепродуктов парализовал туристические и природоохранные зоны региона. Муниципалитетам пришлось экстренно привлекать технику и специалистов для спасения экосистемы пролива.

"Природные риски в этом районе всегда высоки, но человеческий фактор превращает непогоду в катастрофу. Последствия таких разливов купируются годами, требуя огромных бюджетных вливаний", — объяснила эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Суд подчеркнул, что отсутствие части документации в смежных производствах не бросает тень на основные договоры. Фактическое исполнение работ подтверждено передаточными актами. Попытка судовладельца переложить бремя расходов на бюджет через признание сделок недействительными провалилась. Это решение укрепляет позицию властей в споре о взыскании 34 миллиардов рублей за ущерб природе.

"Региональные бюджеты не должны нести нагрузку за техногенные аварии частных компаний. Судебный вердикт подтверждает, что механизм компенсации затрат на экологию работает исправно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Итоги судебного спора

Параметр Результат решения
Статус контрактов Признаны законными и исполненными
Сумма претензий 270 млн рублей остаются в силе
Объем загрязнений Свыше 16,6 тысячи тонн убрано

Ответы на популярные вопросы

Почему судовладелец оспаривал контракты?

Компания пыталась доказать мнимость сделок, чтобы снять с себя обязанность по возмещению затрат на очистку побережья.

Что стало решающим аргументом суда?

Наличие подписанных актов приемки работ и фактическое отсутствие мазута на пляжах Темрюкского района.

Повлияет ли это на иск в 34 миллиарда?

Да, подтверждение реальности затрат на ликвидацию усиливает позицию обвинения в основном споре об экологическом ущербе.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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