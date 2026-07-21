Судебное противостояние вокруг экологической катастрофы в Керченском проливе завершилось в пользу государства. Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность многомиллионных трат на очистку побережья от мазута. Владельцу затонувшего танкера не удалось доказать фиктивность работ и избежать финансовой ответственности. Решение суда закрепляет статус-кво в вопросе ликвидации последствий крушения и открывает путь к финальным выплатам по экологическим искам.
Арбитраж отклонил претензии компании "Волгатранснефть", которая пыталась аннулировать контракты на 270 миллионов рублей. Судовладелец настаивал, что очистка 16,6 тысячи тонн загрязненного грунта проводилась лишь на бумаге. По версии истца, подрядчик не обладал мощностями для переработки такого объема мазутной смеси. Суд детально изучил график работ и отчетные документы, не обнаружив признаков мнимости сделок.
"В подобных делах ключевым фактором становится реальность выполненных действий. Если акты подписаны, а береговая линия фактически приведена в порядок, оспорить финансовые обязательства крайне сложно", — отметила специально для Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
История началась с крушения судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время мощного шторма. Причиной трагедии эксперты назвали ошибки экипажа в экстремальных погодных условиях. Разлив нефтепродуктов парализовал туристические и природоохранные зоны региона. Муниципалитетам пришлось экстренно привлекать технику и специалистов для спасения экосистемы пролива.
"Природные риски в этом районе всегда высоки, но человеческий фактор превращает непогоду в катастрофу. Последствия таких разливов купируются годами, требуя огромных бюджетных вливаний", — объяснила эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Суд подчеркнул, что отсутствие части документации в смежных производствах не бросает тень на основные договоры. Фактическое исполнение работ подтверждено передаточными актами. Попытка судовладельца переложить бремя расходов на бюджет через признание сделок недействительными провалилась. Это решение укрепляет позицию властей в споре о взыскании 34 миллиардов рублей за ущерб природе.
"Региональные бюджеты не должны нести нагрузку за техногенные аварии частных компаний. Судебный вердикт подтверждает, что механизм компенсации затрат на экологию работает исправно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Результат решения
|Статус контрактов
|Признаны законными и исполненными
|Сумма претензий
|270 млн рублей остаются в силе
|Объем загрязнений
|Свыше 16,6 тысячи тонн убрано
Компания пыталась доказать мнимость сделок, чтобы снять с себя обязанность по возмещению затрат на очистку побережья.
Наличие подписанных актов приемки работ и фактическое отсутствие мазута на пляжах Темрюкского района.
Да, подтверждение реальности затрат на ликвидацию усиливает позицию обвинения в основном споре об экологическом ущербе.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.