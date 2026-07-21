Бизнесмен решил оставить людей замерзать: суд Нытвенского округа лишил компанию важного объекта

Суд Нытвенского округа вернул муниципальным властям котельную, которую частная компания содержала с нарушениями. Здание передали администрации, чтобы жители села Григорьевское не остались без тепла в предстоящий зимний сезон.

Фото: Panoramio by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Городская газовая котельная

Конфликт начался прошлой зимой. В отопительный период 2025–2026 годов температура в многоквартирных домах села упала ниже установленных норм. Собственник объекта не обеспечил стабильную подачу ресурса, а весной официально сообщил о намерении закрыть предприятие и прекратить отопление населенного пункта.

Проверка прокуратуры Нытвенского округа выявила, что бизнес нарушил условия договора купли-продажи: объект не использовали по назначению. Надзорное ведомство потребовало расторгнуть сделку и вернуть котельную государству.

"Чтобы техника не пришла в негодность до конца судебных разбирательств, мы настояли на срочных обеспечительных мерах", — пояснили в прокуратуре Нытвенского округа.

Суд поддержал позицию прокурора. Судебные приставы уже передали ключи от здания местной администрации. Теперь муниципальные власти самостоятельно проведут технический осмотр и подготовят оборудование к зиме.

Передача объекта муниципалитету исключает риск энергетического коллапса в селе с наступлением холодов.