На восьми участках региональных дорог Тамбовской области установят новое освещение. Контракт на выполнение работ получила воронежская компания ООО "СМУ-90". Сумма сделки составила 183,6 млн рублей, что почти на 2 млн рублей меньше первоначальной стоимости.
Для водителей и жителей придорожных поселков это означает повышение безопасности движения в темное время суток. Подрядчик должен полностью сменить осветительные приборы на восьми ключевых отрезках трасс. Работы включают демонтаж старых конструкций, заливку фундаментов, установку опор и пусконаладку. Завершить всё планируют до 2 ноября текущего года.
Новое освещение появится на следующих маршрутах:
Воронежское ООО "СМУ-90" выиграло тендер, обойдя одного конкурента по баллам за квалификацию и опыт. Компания работает на дорожном рынке с 2007 года. В прошлом году выручка организации достигла 10 млрд рублей, а чистая прибыль составила 272 млн рублей.
Подрядчик уже ведет в регионе масштабный проект — строит путепровод в Мичуринске, который соединит центр города с Агротехнопарком. Стоимость того объекта приближается к 2 млрд рублей.
|Параметр
|Значение
|Стоимость контракта
|183,6 млн рублей
|Срок завершения
|до 2 ноября 2024 года
|Размер аванса
|30% (более 55 млн рублей)
По мнению регионального экономиста Валерия Козлова, привлечение крупных подрядчиков с подтвержденным оборотом и опытом работы на сложных объектах снижает риски срыва сроков, что особенно критично при подготовке дорожной сети к зимнему периоду.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.