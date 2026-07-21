Тьма на трассах закончится: Тамбовская область сменит освещение на восьми участках дорог

На восьми участках региональных дорог Тамбовской области установят новое освещение. Контракт на выполнение работ получила воронежская компания ООО "СМУ-90". Сумма сделки составила 183,6 млн рублей, что почти на 2 млн рублей меньше первоначальной стоимости.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на уличной лампе

Для водителей и жителей придорожных поселков это означает повышение безопасности движения в темное время суток. Подрядчик должен полностью сменить осветительные приборы на восьми ключевых отрезках трасс. Работы включают демонтаж старых конструкций, заливку фундаментов, установку опор и пусконаладку. Завершить всё планируют до 2 ноября текущего года.

Где установят свет

Новое освещение появится на следующих маршрутах:

В Никифоровском округе: участок "Тамбов-Шацк" — Сосновка — Староюрьево — Первомайский;

В Инжавинском округе: дорога "Тамбов-Пенза" — Инжавино — Уварово;

В Моршанском округе: трасса Моршанск — ст. Ракша;

В Ржаксинском округе: участки "Каспий" — Протасово — Каменка и "Каспий" — Каменка — Ржакса;

В Мордовском округе: отрезок "Каспий" — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — "Орел-Тамбов";

На подъезде к селу Пичаево: дорога "Тамбов-Пенза" — Бондари — Пичаево — Вернандовка;

Участок "Каспий" — Кочетовка III — Мичуринск.

Кто выполняет работы

Воронежское ООО "СМУ-90" выиграло тендер, обойдя одного конкурента по баллам за квалификацию и опыт. Компания работает на дорожном рынке с 2007 года. В прошлом году выручка организации достигла 10 млрд рублей, а чистая прибыль составила 272 млн рублей.

Подрядчик уже ведет в регионе масштабный проект — строит путепровод в Мичуринске, который соединит центр города с Агротехнопарком. Стоимость того объекта приближается к 2 млрд рублей.

Параметр Значение Стоимость контракта 183,6 млн рублей Срок завершения до 2 ноября 2024 года Размер аванса 30% (более 55 млн рублей)

По мнению регионального экономиста Валерия Козлова, привлечение крупных подрядчиков с подтвержденным оборотом и опытом работы на сложных объектах снижает риски срыва сроков, что особенно критично при подготовке дорожной сети к зимнему периоду.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов