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Тьма на трассах закончится: Тамбовская область сменит освещение на восьми участках дорог

Россия » Центр » Тамбов

На восьми участках региональных дорог Тамбовской области установят новое освещение. Контракт на выполнение работ получила воронежская компания ООО "СМУ-90". Сумма сделки составила 183,6 млн рублей, что почти на 2 млн рублей меньше первоначальной стоимости.

Работы на уличной лампе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на уличной лампе

Для водителей и жителей придорожных поселков это означает повышение безопасности движения в темное время суток. Подрядчик должен полностью сменить осветительные приборы на восьми ключевых отрезках трасс. Работы включают демонтаж старых конструкций, заливку фундаментов, установку опор и пусконаладку. Завершить всё планируют до 2 ноября текущего года.

Где установят свет

Новое освещение появится на следующих маршрутах:

  • В Никифоровском округе: участок "Тамбов-Шацк" — Сосновка — Староюрьево — Первомайский;
  • В Инжавинском округе: дорога "Тамбов-Пенза" — Инжавино — Уварово;
  • В Моршанском округе: трасса Моршанск — ст. Ракша;
  • В Ржаксинском округе: участки "Каспий" — Протасово — Каменка и "Каспий" — Каменка — Ржакса;
  • В Мордовском округе: отрезок "Каспий" — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — "Орел-Тамбов";
  • На подъезде к селу Пичаево: дорога "Тамбов-Пенза" — Бондари — Пичаево — Вернандовка;
  • Участок "Каспий" — Кочетовка III — Мичуринск.

Кто выполняет работы

Воронежское ООО "СМУ-90" выиграло тендер, обойдя одного конкурента по баллам за квалификацию и опыт. Компания работает на дорожном рынке с 2007 года. В прошлом году выручка организации достигла 10 млрд рублей, а чистая прибыль составила 272 млн рублей.

Подрядчик уже ведет в регионе масштабный проект — строит путепровод в Мичуринске, который соединит центр города с Агротехнопарком. Стоимость того объекта приближается к 2 млрд рублей.

Параметр Значение
Стоимость контракта 183,6 млн рублей
Срок завершения до 2 ноября 2024 года
Размер аванса 30% (более 55 млн рублей)

По мнению регионального экономиста Валерия Козлова, привлечение крупных подрядчиков с подтвержденным оборотом и опытом работы на сложных объектах снижает риски срыва сроков, что особенно критично при подготовке дорожной сети к зимнему периоду.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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