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Океан буквально сошел с ума: Татарский пролив обнаружил явление, которое изменило расчеты инженеров

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Татарском проливе зафиксировали аномально высокие приливы. В то время как для Японского моря привычный уровень подъема воды не превышает полуметра, на северных участках пролива амплитуда достигает 2,2 метра.

Японское море мыс Четырех Скал
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японское море мыс Четырех Скал

Причиной такого скачка стал приливный резонанс. Специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН выяснили, что период естественных колебаний воды в проливе почти совпадает с полусуточным орбитальным циклом. В результате волны накладываются друг на друга и усиливают воздействие. Чем дальше на север, в сторону пролива Невельского, тем выше становится уровень воды.

"Период естественных колебаний уровня воды в Татарском проливе практически совпадает с полусуточным орбитальным циклом", — пояснил руководитель Лаборатории цунами ИО РАН, кандидат физико-математических наук Игорь Медведев.

Ученые добавили, что для этого участка характерно активное рассеивание энергии приливных волн. Теперь, когда механизм явления понятен, прогнозировать опасные течения и резкие смены уровня моря станет проще.

Эти данные напрямую влияют на безопасность инфраструктуры. Инженеры будут использовать расчеты океанологов при проектировании портов и строительстве защитных сооружений для береговой линии.

Зона наблюдения Высота прилива
Японское море (обычно) до 0,5 метра
Север Татарского пролива до 2,2 метра
Экспертная проверка:
Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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