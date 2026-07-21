Океан буквально сошел с ума: Татарский пролив обнаружил явление, которое изменило расчеты инженеров

В Татарском проливе зафиксировали аномально высокие приливы. В то время как для Японского моря привычный уровень подъема воды не превышает полуметра, на северных участках пролива амплитуда достигает 2,2 метра.
Причиной такого скачка стал приливный резонанс. Специалисты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН выяснили, что период естественных колебаний воды в проливе почти совпадает с полусуточным орбитальным циклом. В результате волны накладываются друг на друга и усиливают воздействие. Чем дальше на север, в сторону пролива Невельского, тем выше становится уровень воды.
"Период естественных колебаний уровня воды в Татарском проливе практически совпадает с полусуточным орбитальным циклом", — пояснил руководитель Лаборатории цунами ИО РАН, кандидат физико-математических наук Игорь Медведев.
Ученые добавили, что для этого участка характерно активное рассеивание энергии приливных волн. Теперь, когда механизм явления понятен, прогнозировать опасные течения и резкие смены уровня моря станет проще.
Эти данные напрямую влияют на безопасность инфраструктуры. Инженеры будут использовать расчеты океанологов при проектировании портов и строительстве защитных сооружений для береговой линии.
|Зона наблюдения
|Высота прилива
|Японское море (обычно)
|до 0,5 метра
|Север Татарского пролива
|до 2,2 метра
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.