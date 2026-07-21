Никаких справок и очередей: выплаты школьникам в Хабаровском крае пройдут по новым правилам

Школьники из многодетных семей Хабаровского края могут получить 5 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Выплату назначат всем детям, которые живут в регионе и учатся в местных школах.
Деньги придут одним из родителей с 1 по 31 августа. Семьям не нужно доказывать уровень дохода или подавать заявления — переводят средства автоматически на карту "Мир" или через почту.
Если выплата не пришла автоматически, это могло произойти по нескольким причинам: семья получила статус многодетной после 1 августа, изменился адрес проживания или ребенок перешел в другую школу.
В таком случае нужно лично обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки по месту жительства. Сделать это можно в период с 1 августа по 1 декабря.
|Параметр
|Условие
|Размер выплаты
|5 000 рублей
|Срок автоматического перевода
|1 — 31 августа
|Срок подачи заявления (если не пришла автовыплата)
|1 августа — 1 декабря
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