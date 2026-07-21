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Никаких справок и очередей: выплаты школьникам в Хабаровском крае пройдут по новым правилам

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Школьники из многодетных семей Хабаровского края могут получить 5 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Выплату назначат всем детям, которые живут в регионе и учатся в местных школах.

семья
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья

Деньги придут одним из родителей с 1 по 31 августа. Семьям не нужно доказывать уровень дохода или подавать заявления — переводят средства автоматически на карту "Мир" или через почту.

Если выплата не пришла автоматически, это могло произойти по нескольким причинам: семья получила статус многодетной после 1 августа, изменился адрес проживания или ребенок перешел в другую школу.

В таком случае нужно лично обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки по месту жительства. Сделать это можно в период с 1 августа по 1 декабря.


Параметр Условие
Размер выплаты 5 000 рублей
Срок автоматического перевода 1 — 31 августа
Срок подачи заявления (если не пришла автовыплата) 1 августа — 1 декабря
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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