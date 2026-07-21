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Терпение жителей Брянска иссякло: масштабные работы на Котовского затянутся до 2027 года

Россия » Центр » Брянск

В Фокинском районе Брянска начинают капитальный ремонт дороги по улице Котовского. Проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы разделят на этапы, а финальную точку поставят в 2027 году.

Ночные дорожные работы
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ночные дорожные работы

Сначала строители приведут в порядок наружные инженерные сети. Затем полностью срежут старый асфальт и уложат новое двухслойное покрытие. В качестве верхнего слоя используют щебеночно-мастичную смесь ЩМА-16, которая лучше выдерживает нагрузки.

Вместе с проезжей частью обновят и пространства для пешеходов: часть тротуаров заасфальтируют, а часть выложат брусчаткой. Для безопасности водителей и прохожих установят искусственные неровности ("лежачие полицейские"), заменят уличное освещение и обновят светофоры.

Дорожные службы установят новые дорожные знаки и нанесут разметку краской и термопластиком со световозвращающими элементами.

Объект ремонта Что изменится
Дорожное полотно Полная замена покрытия на двухслойный асфальтобетон (ЩМА-16)
Тротуары Укладка брусчатки и асфальта
Инфраструктура Замена освещения, светофоров, знаков и разметки
Срок завершения 2027 год

Ремонт улицы Котовского станет частью более масштабного обновления городской сети. Ранее стало известно, что в Брянске утвердили план работ по 42 дорогам с общим бюджетом 1,3 млрд рублей до 2027 года.

"Ремонт пройдет поэтапно, а полностью завершить его планируют в 2027 году", — сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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