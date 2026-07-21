В Фокинском районе Брянска начинают капитальный ремонт дороги по улице Котовского. Проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Работы разделят на этапы, а финальную точку поставят в 2027 году.
Сначала строители приведут в порядок наружные инженерные сети. Затем полностью срежут старый асфальт и уложат новое двухслойное покрытие. В качестве верхнего слоя используют щебеночно-мастичную смесь ЩМА-16, которая лучше выдерживает нагрузки.
Вместе с проезжей частью обновят и пространства для пешеходов: часть тротуаров заасфальтируют, а часть выложат брусчаткой. Для безопасности водителей и прохожих установят искусственные неровности ("лежачие полицейские"), заменят уличное освещение и обновят светофоры.
Дорожные службы установят новые дорожные знаки и нанесут разметку краской и термопластиком со световозвращающими элементами.
|Объект ремонта
|Что изменится
|Дорожное полотно
|Полная замена покрытия на двухслойный асфальтобетон (ЩМА-16)
|Тротуары
|Укладка брусчатки и асфальта
|Инфраструктура
|Замена освещения, светофоров, знаков и разметки
|Срок завершения
|2027 год
Ремонт улицы Котовского станет частью более масштабного обновления городской сети. Ранее стало известно, что в Брянске утвердили план работ по 42 дорогам с общим бюджетом 1,3 млрд рублей до 2027 года.
"Ремонт пройдет поэтапно, а полностью завершить его планируют в 2027 году", — сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.