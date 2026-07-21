Рынок топлива в Сибири закипает: решение по заводам предопределило цены на заправках осенью

Нефтеперерабатывающие заводы Сибири перенесли плановые ремонты с лета на осень 2026 года. Решение принято для того, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке в период пикового спроса. Об этом следует из июльского доклада Центробанка по региональной экономике.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Работа заводов и перенос ремонтов

В мае заводы Сибири работали на пределе возможностей, перерабатывая рекордные объемы сырья. Крупные предприятия, входящие в вертикально-интегрированные холдинги (ВИНКи), приняли на себя основную нагрузку. Чтобы не создавать разрыва в поставках, график техобслуживания сдвинули на осень. В частности, летом на ремонт не встанет Ачинский НПЗ.

Положительная динамика зафиксирована и на независимых НПЗ. Ранее эти предприятия испытывали сложности с закупкой сырья, но сейчас один из региональных заводов увеличил загрузку мощностей почти вдвое, а другой отметил рост заказов от коммерческих потребителей.

Ситуация на АЗС и цены

Несмотря на работу заводов, розничный рынок топлива в Красноярском крае остается неоднородным. Автомобилисты чаще выбирают заправки крупных холдингов из-за более низких цен, что приводит к очередям.

Мониторинг АЗС в Красноярске и пригороде показал разную доступность топлива: на одних станциях наблюдается дефицит конкретных марок бензина или задержки с разгрузкой цистерн, на других — полный ассортимент, но по значительно более высокой стоимости.

Тип АЗС Особенности предложения и цена ВИНКи (федеральные сети) Приемлемые цены, возможны очереди и временный дефицит отдельных марок Независимые заправщики Полный ассортимент; цена АИ-92 — 135 руб., АИ-95 — 140 руб.

Причиной разброса цен стали разные механизмы закупок. Крупные компании сдерживают стоимость за счет собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. Независимые операторы закупают топливо на бирже, где цены сильнее реагируют на рыночные колебания.

Гарантии снабжения и меры контроля

В министерстве промышленности и торговли края пояснили, что топливный вопрос контролирует региональный штаб. В связи со сложностями на оптовом рынке введены временные меры по распределению топлива.

"На АЗС "КНП" действует приоритетный режим отпуска для экстренных служб и социально значимых объектов. Ограничения для населения носят временный характер", — сообщили в ведомстве.

Полностью обеспечены топливом общественный транспорт, сельхозпредприятия, социальные учреждения и экстренные службы. Правительство края работает над получением дополнительных объемов горючего для региона. Ожидается, что ситуация стабилизируется по мере перестройки логистики и нормализации импорта нефтепродуктов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов