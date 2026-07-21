Невероятный всплеск интереса: Ивановская область вошла в пятерку лидеров по росту турпотока

Ивановская область зафиксировала рост туристического потока: с 2024 года регион ежегодно посещают более миллиона человек. Туристическая отрасль приносит области от 2,5% до 3% валового регионального продукта. В 2025 году спрос на поездки в регион вырос на 45%, что вывело область в пятерку лидеров по этому показателю в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Malanchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая Ивановская Мануфактура

Показатель Значение Ежегодный турпоток 1 млн+ человек Рост спроса на поездки (2025) 45% Количество теплоходов (за год) 580 единиц Водный турпоток 107,5 тыс. человек

Значительная часть гостей прибывает в регион по воде. Лидером остается Плёс, однако заметную динамику показывает Юрьевец: после возобновления навигации количество заходов судов в год 800-летия города увеличилось на 20%.

Для привлечения новых туристов область заключила соглашение с сервисом "Туту". По словам директора департамента туризма Ольги Шереметьевой, это поможет лучше раскрыть потенциал региона. Развитие инфраструктуры поддерживают дорожное строительство и обновление железнодорожного и авиасообщения, что упростило доступ в область из крупных промышленных центров. Параллельно в регионе открываются новые гостиницы, в том числе уровня пяти звезд.

События как повод вернуться

На выездном совещании с губернатором Станиславом Воскресенским полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев назвал событийный туризм главным двигателем отрасли. Фестивали и праздники создают эмоциональную привязку к месту, заставляя людей возвращаться в область для более глубокого изучения местной культуры.

Примером такого подхода стал фестиваль "Русское Рождество" в Шуе, который собрал 220 тысяч гостей со всей страны. Развитие локальных проектов также способствует росту экономики: так, "Семейная сыроварня Гагариных" в Шуе прошла путь от малого предприятия до центра гастротуризма.

Модель Юрьевца и новое "Золотое кольцо"

Маршрут "Золотое кольцо" расширился: теперь в него входят Шуя, Кинешма, Юрьевец, Гаврилов Посад, Южа, Плёс, Палех и Холуй. Особое внимание эксперты уделяют Юрьевцу. Город стал примером того, как малый населенный пункт без крупного завода может развиваться за счет "монетизации наследия" и поддержки местного бизнеса.

Согласно обзору АНО "Национальные приоритеты", Юрьевец относится к типу "туристических и исторических центров". Здесь ставка сделана не на одного крупного инвестора, а на создание сервисной экономики и развитие локальных инициатив.

Связи с Китаем

Исторический контекст региона привлекает и иностранных гостей. В Иваново и Плёс прибыли журналисты агентств ТАСС и "Синьхуа" в рамках медиатура, посвященного 70-летию сотрудничества агентств. Особый интерес вызвал ивановский Интердом, где когда-то учились граждане КНР, включая детей Мао Цзэдуна.

"Иваново занимает особое место в сердце Китая, потому что именно здесь находится знаменитый Интердом", — рассказал консультант управления международных связей ТАСС Ярослав Курило.

Во время визита губернатор Станислав Воскресенский встретился с делегацией на железнодорожном вокзале, который был полностью восстановлен по чертежам 1930-х годов. Стороны обсудили развитие легкой промышленности, образовательные проекты и туристические маршруты.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева