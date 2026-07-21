За первую половину 2026 года прокуратура Приморского края зафиксировала более 1,1 тысячи нарушений экологического законодательства. Чтобы компенсировать нанесенный природе вред, ведомство подало в суд иски на сумму свыше 26,7 млн рублей.
Количество правонарушений выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной удар пришелся по водным объектам и лесному фонду.
|Показатель
|Значение (1 полугодие 2026)
|Количество выявленных нарушений
|1100+
|Сумма исков по возмещению ущерба
|26,7 млн рублей
|Рост числа нарушений к прошлому году
|15%
Инспекторы выделили несколько критических проблем. В первую очередь это незаконные сбросы сточных вод в реки и моря, нарушение правил охраны лесов и использование земли не по назначению. Проверки предприятий также показали систематическое загрязнение воздуха.
Наказания получили и компании, и частные лица. В зависимости от тяжести проступка прокуроры применили штрафы или административные аресты.
"В этом году планируется проведение дополнительных проверок и просветительских мероприятий", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Рост статистики указывает на то, что существующие механизмы контроля не справляются с нагрузкой, а ответственность за вред экологии региона остается недостаточно высокой.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.