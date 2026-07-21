Леса и реки под ударом: резкий всплеск правонарушений привел к жестким мерам в судах

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Россия » Дальний Восток » Владивосток

За первую половину 2026 года прокуратура Приморского края зафиксировала более 1,1 тысячи нарушений экологического законодательства. Чтобы компенсировать нанесенный природе вред, ведомство подало в суд иски на сумму свыше 26,7 млн рублей.

Суд
Фото: quincemedia.com/ by Quince Media, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суд

Количество правонарушений выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной удар пришелся по водным объектам и лесному фонду.

Показатель Значение (1 полугодие 2026)
Количество выявленных нарушений 1100+
Сумма исков по возмещению ущерба 26,7 млн рублей
Рост числа нарушений к прошлому году 15%

Инспекторы выделили несколько критических проблем. В первую очередь это незаконные сбросы сточных вод в реки и моря, нарушение правил охраны лесов и использование земли не по назначению. Проверки предприятий также показали систематическое загрязнение воздуха.

Наказания получили и компании, и частные лица. В зависимости от тяжести проступка прокуроры применили штрафы или административные аресты.

"В этом году планируется проведение дополнительных проверок и просветительских мероприятий", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Рост статистики указывает на то, что существующие механизмы контроля не справляются с нагрузкой, а ответственность за вред экологии региона остается недостаточно высокой.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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