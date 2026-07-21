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Севастополь: поликлиники города массово срывают приемы из-за перебоев с электричеством

Россия » Юг » Севастополь

Поликлиники Севастополя массово срывают приём пациентов из-за перебоев с электричеством. Городские власти признали проблему после того, как жители начали жаловаться на невозможность пройти лечение и попасть к врачам по записи.

Памятник затопленным кораблям
Фото: commons.wikimedia.org by GIC198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятник затопленным кораблям

Ситуация стала обсуждаться на заседании правительства города. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что жалобы людей, поступающие в Центр управления регионом, объективны. В то время как стационары запитаны по первой категории и работают стабильно, поликлиники зависят от временных ограничений в энергосистеме полуострова.

"У нас и так есть ограничения по узким специалистам, очереди, записи достаточно долгие. А при такой чехарде со светом получается, что поликлиника не работает, и люди, получившие долгожданный талон, свое право не реализовывают", — подчеркнул Михаил Развожаев.

Переход на генераторы

Чтобы медицина не зависела от состояния сетей, глава города поручил оперативно рассчитать стоимость закупки и установки дизель-генераторов для медучреждений. Это позволит поликлиникам продолжать работу даже при полном отключении внешнего питания.

Михаил Развожаев выразил недовольство тем, что профильные ведомства замалчивали проблему. Ранее департамент здравоохранения в официальных ответах утверждал, что учреждения работают в штатном режиме, а приёмы идут по плану. Однако реальность оказалась иной: пациенты не могут пройти физиопроцедуры, а родители с детьми уходят из клиник, не дождавшись врачей.

"Я не понимаю — проблема есть, почему никто не докладывает? Народ пишет, что каждый день приезжают с детьми, не дожидаются, уходят", — обратился губернатор к своему заместителю Михаилу Сылке.

Глава города потребовал от руководства профильных структур не ограничиваться отчётами, а лично выезжать на объекты и проверять состояние инфраструктуры. Сроки подготовки расчетов по оснащению поликлиник генераторами были установлены максимально сжатые.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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