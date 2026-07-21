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Ярославль задает жесткие стандарты обучения: новые критерии оценки вузов спровоцируют отбор

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославле обсудили, как искусственный интеллект и цифровые инструменты могут изменить работу учителей и студентов. Конференция "О! Кадры решают все", прошедшая в университете имени П. Г. Демидова, собрала ИТ-директоров, руководителей вузов и представителей бизнеса из разных регионов страны.

Лекция в аудитории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в аудитории

Главный вопрос встречи — как разгрузить педагогов и учащихся. Эксперты сошлись во мнении: "умные" системы должны забрать на себя рутину, но при этом не заменить базовые академические знания.

"Цифровая трансформация образования требует от нас комплексного подхода: от подготовки ИТ-специалистов до внедрения практических решений в каждой школе", — отметил министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков.

Рейтинг цифровой зрелости

На полях конференции начали работу над рейтингом "Цифровой пульс". Он позволит измерить технологическую оснащенность вузов и их организационную эффективность. Для абитуриентов это станет способом выбрать современный вуз, а для государства — инструментом управления системой образования.

""Цифровой пульс" оценивает именно организационную эффективность и технологическую оснащенность учебного заведения", — рассказал проректор Президентской академии и учредитель сообщества "я-ИТ-ы" Павел Клепинин.

Где в Ярославле учат ИТ

Регион делает ставку на создание полноценной цепочки обучения: от школьных классов до профильных колледжей и университетов. В городе уже работают "Кванториумы", "IT-кубы" и "Точки роста", которые позволяют детям войти в профессию с раннего возраста.

Для тех, кто ищет альтернативные пути в профессию, работает бесплатная "Школа 21" от Сбера. Основной массив специалистов готовят профильные вузы и колледжи.

Уровень образования Основные площадки
Высшее образование ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГТУ, РГАТУ им. П. А. Соловьева, МУБиНТ
Среднее профессиональное Ярославский градостроительный колледж, колледж "Политехник", колледж им. Н. П. Пастухова
Дополнительное / Раннее Школа 21, Кванториумы, IT-кубы, Точки роста

Следующим этапом развития станет открытие в 2026 году образовательно-производственного кластера "Информационные технологии" на базе Ярославского градостроительного колледжа. Проект реализуется в рамках программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Организатором мероприятия выступило сообщество цифровых управленцев "я-ИТ-ы" при поддержке профильных министерств Ярославской области.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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