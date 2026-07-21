Ярославль задает жесткие стандарты обучения: новые критерии оценки вузов спровоцируют отбор

В Ярославле обсудили, как искусственный интеллект и цифровые инструменты могут изменить работу учителей и студентов. Конференция "О! Кадры решают все", прошедшая в университете имени П. Г. Демидова, собрала ИТ-директоров, руководителей вузов и представителей бизнеса из разных регионов страны.
Главный вопрос встречи — как разгрузить педагогов и учащихся. Эксперты сошлись во мнении: "умные" системы должны забрать на себя рутину, но при этом не заменить базовые академические знания.
"Цифровая трансформация образования требует от нас комплексного подхода: от подготовки ИТ-специалистов до внедрения практических решений в каждой школе", — отметил министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков.
На полях конференции начали работу над рейтингом "Цифровой пульс". Он позволит измерить технологическую оснащенность вузов и их организационную эффективность. Для абитуриентов это станет способом выбрать современный вуз, а для государства — инструментом управления системой образования.
""Цифровой пульс" оценивает именно организационную эффективность и технологическую оснащенность учебного заведения", — рассказал проректор Президентской академии и учредитель сообщества "я-ИТ-ы" Павел Клепинин.
Регион делает ставку на создание полноценной цепочки обучения: от школьных классов до профильных колледжей и университетов. В городе уже работают "Кванториумы", "IT-кубы" и "Точки роста", которые позволяют детям войти в профессию с раннего возраста.
Для тех, кто ищет альтернативные пути в профессию, работает бесплатная "Школа 21" от Сбера. Основной массив специалистов готовят профильные вузы и колледжи.
|Уровень образования
|Основные площадки
|Высшее образование
|ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГТУ, РГАТУ им. П. А. Соловьева, МУБиНТ
|Среднее профессиональное
|Ярославский градостроительный колледж, колледж "Политехник", колледж им. Н. П. Пастухова
|Дополнительное / Раннее
|Школа 21, Кванториумы, IT-кубы, Точки роста
Следующим этапом развития станет открытие в 2026 году образовательно-производственного кластера "Информационные технологии" на базе Ярославского градостроительного колледжа. Проект реализуется в рамках программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
Организатором мероприятия выступило сообщество цифровых управленцев "я-ИТ-ы" при поддержке профильных министерств Ярославской области.
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