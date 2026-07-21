Забайкальский край столкнулся с новым подъемом уровня воды в реках после исторического паводка на Олове в Чернышевском округе. По данным Гидрометцентра, 21 июля уровень воды вырос на 2-43 см на Аргуни, Хилке, Чикое, Чите, Ононе, Ингоде, Витиме и ряде малых рек.
Вода уже затопила поймы в десятках населенных пунктов — от Молоканки до Нелят. В ближайшие два дня ожидается новый подъем. В зоне риска оказались Чита, Чикой и Унда, где вода может выйти из берегов.
|Место замера
|Превышение опасной отметки
|Река Чита (у Шишкино)
|17 см
|Река Аргунь (у Молоканки)
|4 см
|Река Аргунь (у Новоцурухайтуя)
|44 см
Росгидромет предупреждал о рисках паводка в бассейне Амура с июля по сентябрь. Забайкалье вошло в число пяти регионов, наиболее подверженных угрозе. В МЧС отмечают, что текущая ситуация напоминает условия 2013 и 2018 годов, когда подтопления затронули более 8 тысяч домов.
Для ликвидации последствий и мониторинга ситуации в регионе развернули группировку из 900 человек. В распоряжении спасателей около 200 единиц техники и плавсредств. На местах работают оперативные группы и пожарно-спасательные гарнизоны.
По прогнозу Забгидрометцентра, рост уровня воды продолжится. Ожидается выход воды на пойму в следующих точках:
В данный момент остаются подтопленными поймы рек Аргунь (Молоканка, Аргунск, Новоцурухайтуй), Читинка (Бургень, Шишкино), Шилка (Кокуй), Аца (село Аца), Борзя (Усть-Озерная) и Витима (Неляты).
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.