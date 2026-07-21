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Снова вода в домах: Забайкалье рискует повторить катастрофические сценарии прошлых лет

Россия » Сибирь » Чита

Забайкальский край столкнулся с новым подъемом уровня воды в реках после исторического паводка на Олове в Чернышевском округе. По данным Гидрометцентра, 21 июля уровень воды вырос на 2-43 см на Аргуни, Хилке, Чикое, Чите, Ононе, Ингоде, Витиме и ряде малых рек.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Вода уже затопила поймы в десятках населенных пунктов — от Молоканки до Нелят. В ближайшие два дня ожидается новый подъем. В зоне риска оказались Чита, Чикой и Унда, где вода может выйти из берегов.

Место замера Превышение опасной отметки
Река Чита (у Шишкино) 17 см
Река Аргунь (у Молоканки) 4 см
Река Аргунь (у Новоцурухайтуя) 44 см

Росгидромет предупреждал о рисках паводка в бассейне Амура с июля по сентябрь. Забайкалье вошло в число пяти регионов, наиболее подверженных угрозе. В МЧС отмечают, что текущая ситуация напоминает условия 2013 и 2018 годов, когда подтопления затронули более 8 тысяч домов.

Для ликвидации последствий и мониторинга ситуации в регионе развернули группировку из 900 человек. В распоряжении спасателей около 200 единиц техники и плавсредств. На местах работают оперативные группы и пожарно-спасательные гарнизоны.

По прогнозу Забгидрометцентра, рост уровня воды продолжится. Ожидается выход воды на пойму в следующих точках:

  • река Чита — у Читы;
  • река Чикой — у села Черемхово;
  • река Унда — у села Новоивановка.

В данный момент остаются подтопленными поймы рек Аргунь (Молоканка, Аргунск, Новоцурухайтуй), Читинка (Бургень, Шишкино), Шилка (Кокуй), Аца (село Аца), Борзя (Усть-Озерная) и Витима (Неляты).

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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