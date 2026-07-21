Хватит мерзнуть на ветру: в Петропавловске создадут условия, которые изменят поездки в районы

В Петропавловске начали строить новый зал ожидания у торгового центра "Славянский". Сейчас рабочие заливают бетонное основание под будущий павильон. Объект создают для жителей отдаленных поселков Камчатки, которые приезжают в город и ждут транспорт для отправки в свои районы.
Проект разработан, чтобы люди не ждали автобусы на улице в любую погоду. Павильон станет пристройкой к ТЦ "Славянский".
|Характеристика зала
|Параметры
|Вместимость
|40 посадочных мест
|Инфраструктура
|Санузел, комната матери и ребенка
|Информирование
|Электронное табло с расписанием автобусов
Вместе с возведением зала в городе обновят разворотную площадку и прилегающие дороги. Часть работ уже завершили: отремонтировали проезд от проспекта Победы до монумента "Скорбящая мать".
"До конца июля планируется покрасить существующий остановочный павильон, а в октябре — демонтировать старое здание туалета. Также будут убраны незаконно установленные строения", — сообщил первый заместитель главы администрации Петропавловска Михаил Передерий.
До 15 сентября дорожники приведут в порядок еще один участок — внутриквартальный проезд от проспекта Победы до здания налоговой службы.
Логистический узел у ТЦ "Славянский" является важной точкой пересадки для тех, кто едет из центра города в глубинку края. Создание закрытого пространства с актуальным расписанием должно упростить навигацию и избавить людей от долгого ожидания на открытом воздухе при камчатском ветре.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.