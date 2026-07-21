С 1 августа в Рыбинске запустят новый автобусный маршрут №39. Он свяжет конечные остановки "Троллейбусный парк" и "Улица Тарасова". На линии выпустят два новых автобуса среднего класса марки МАЗ.
Транспорт соединит микрорайоны Заволжье и Веретье. Теперь жителям будет проще добираться до школ, спортивных комплексов и местных предприятий. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, маршрут создали по просьбам горожан.
Для полноценного запуска сейчас устанавливают новые остановочные павильоны. Остановки появятся у завода "Рамоз" на Большой Тоговщинской и в районе дворца спорта "Полет" на Волжской набережной. Подготовкой занимается председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов региона Артем Молчанов.
Обслуживать перевозки будет ООО "ПАТП №1".
Автобус пройдет по следующему маршруту:
Обратный путь пройдет по улицам Тарасова, Костромской и Коллективизации, далее маршрут повторится в обратном порядке.
|Параметр
|Данные
|Номер маршрута
|39
|Подвижной состав
|2 автобуса МАЗ (средний класс)
|Перевозчик
|ООО "ПАТП №1"
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.