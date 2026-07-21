Рыбинск вводит радикальное обновление сети: власти пересмотрели доступность ключевых микрорайонов

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Россия » Центр » Ярославль

С 1 августа в Рыбинске запустят новый автобусный маршрут №39. Он свяжет конечные остановки "Троллейбусный парк" и "Улица Тарасова". На линии выпустят два новых автобуса среднего класса марки МАЗ.

Рыбинск, Ярославская область, Красный Гостиный двор
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Рыбинск, Ярославская область, Красный Гостиный двор

Транспорт соединит микрорайоны Заволжье и Веретье. Теперь жителям будет проще добираться до школ, спортивных комплексов и местных предприятий. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, маршрут создали по просьбам горожан.

Для полноценного запуска сейчас устанавливают новые остановочные павильоны. Остановки появятся у завода "Рамоз" на Большой Тоговщинской и в районе дворца спорта "Полет" на Волжской набережной. Подготовкой занимается председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов региона Артем Молчанов.

Обслуживать перевозки будет ООО "ПАТП №1".

Схема движения

Автобус пройдет по следующему маршруту:

  • от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева;
  • по бульвару Победы, Большой Тоговщинской;
  • через улицы Академика Губкина, Новую, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской и снова Академика Губкина;
  • по Волжской набережной, Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена;
  • через Советскую площадь, улицы Максима Горького, Бадаева и Тарасова.

Обратный путь пройдет по улицам Тарасова, Костромской и Коллективизации, далее маршрут повторится в обратном порядке.

Параметр Данные
Номер маршрута 39
Подвижной состав 2 автобуса МАЗ (средний класс)
Перевозчик ООО "ПАТП №1"
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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