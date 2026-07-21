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Шанс на выживание вырастет: перечень средств для экстренной помощи в РФ привел к смене протоколов

Россия » Центр » Брянск

Минздрав обновит перечень лекарств и материалов, которые должны быть в укладках бригад скорой медицинской помощи. Об этом стало известно из проекта документа, с которым ознакомились РИА Новости.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

В общепрофильный набор медиков добавят препарат "Эсмолол". Также врачам разрешат применять перевязочные средства на основе каолина — как в общепрофильных, так и в специализированных укладках.

В министерстве пояснили, что изменения основаны на предложениях профессионального сообщества и реальном опыте работы врачей. Новые правила комплектации автомобилей скорой помощи вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для обычного жителя области это означает, что в экстренных ситуациях врачи смогут использовать более широкий арсенал средств для остановки кровотечений и стабилизации состояния пациента прямо на месте происшествия.

Здравоохранение в регионах

Параллельно с обновлением федеральных стандартов, в Брянской области переоснащают медицинские службы. До конца 2026 года обновят радиологическую и радиотерапевтическую службу в рамках программы по борьбе с онкологией.

До 2030 года регион планирует увеличить объемы лекарственной терапии и внедрить молекулярно-генетическую диагностику. Также в информационную систему области добавят цифровые инструменты поддержки принятия врачебных решений.

"Новые требования сформированы с учетом мнения профессионального медицинского сообщества и опыта практического применения лекарственных препаратов и медицинских изделий", — отметили в Минздраве РФ.

Изменение Суть
Новый препарат "Эсмолол" в общепрофильную укладку
Перевязочные средства Разрешены средства на основе каолина
Срок вступления в силу 1 января 2027 года
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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