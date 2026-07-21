Шанс на выживание вырастет: перечень средств для экстренной помощи в РФ привел к смене протоколов

Минздрав обновит перечень лекарств и материалов, которые должны быть в укладках бригад скорой медицинской помощи. Об этом стало известно из проекта документа, с которым ознакомились РИА Новости.
В общепрофильный набор медиков добавят препарат "Эсмолол". Также врачам разрешат применять перевязочные средства на основе каолина — как в общепрофильных, так и в специализированных укладках.
В министерстве пояснили, что изменения основаны на предложениях профессионального сообщества и реальном опыте работы врачей. Новые правила комплектации автомобилей скорой помощи вступят в силу с 1 января 2027 года.
Для обычного жителя области это означает, что в экстренных ситуациях врачи смогут использовать более широкий арсенал средств для остановки кровотечений и стабилизации состояния пациента прямо на месте происшествия.
Параллельно с обновлением федеральных стандартов, в Брянской области переоснащают медицинские службы. До конца 2026 года обновят радиологическую и радиотерапевтическую службу в рамках программы по борьбе с онкологией.
До 2030 года регион планирует увеличить объемы лекарственной терапии и внедрить молекулярно-генетическую диагностику. Также в информационную систему области добавят цифровые инструменты поддержки принятия врачебных решений.
"Новые требования сформированы с учетом мнения профессионального медицинского сообщества и опыта практического применения лекарственных препаратов и медицинских изделий", — отметили в Минздраве РФ.
|Изменение
|Суть
|Новый препарат
|"Эсмолол" в общепрофильную укладку
|Перевязочные средства
|Разрешены средства на основе каолина
|Срок вступления в силу
|1 января 2027 года
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