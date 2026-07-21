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Жилищный рынок Алтайского края: ипотечный пузырь заставил цены на дома взлететь до небес

Россия » Сибирь » Барнаул

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Алтайском крае оказался в сильной зависимости от семейной ипотеки: по данным застройщиков, с ее помощью покупают от 80% до 90% новых частных домов. Любое ужесточение условий программы может привести к резкому падению спроса, так как льготные кредиты остаются основным финансовым инструментом для большинства покупателей.

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Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Дефицит качественного жилья и рост цен

Ожидание изменений в ипотечной программе уже создало перекос в предложении. Качественные готовые объекты раскупают быстро, что толкает их стоимость вверх. При этом рынок перенасыщен домами с плохой планировкой, низким качеством стройки или неудачным расположением — такие объекты не пользуются спросом и дешевеют.

"К первому числу более-менее нормальные дома уже продали. Стоимость недвижимости поднялась, потому что качественные дома стали дефицитом. До 1 октября сохранится стимул к покупке, поэтому к этой дате ситуация может повториться, а цены — еще немного вырасти", — отметил председатель Союза малоэтажного строительства Алтайского края, директор компании "АлтЭкоАрт" Александр Верясов.

Застройщики отмечают, что сейчас работают с минимальной рентабельностью, стараясь сохранить коллективы и текущие темпы строительства.

Кто покупает дома и что ищет

Основной покупатель загородного жилья в регионе — человек в возрасте от 30 до 45 лет. Часто это семейные пары с двумя детьми, которые уже имеют земельный участок, но нуждаются в самом доме. Наибольшим спросом пользуются двухэтажные здания площадью до 100 квадратных метров.

Параметр Показатель
Средняя стоимость сделки 6 — 9 млн рублей
Доля семейной ипотеки в продажах 80 — 90%
Возраст основного покупателя 30 — 45 лет

При выборе дома покупатели перестали гнаться за площадью, сместив фокус на инфраструктуру поселка. Критически важными факторами стали наличие магазинов, качество дорог и общая среда. Также клиентов отпугивают "замороженные" стройки по соседству: недостроенный дом рядом может резко снизить привлекательность объекта из-за опасений, что благоустройство территории затянется на годы.

Прогнозы на осень и влияние ставок

Минфин сохранил прежние условия семейной ипотеки до 1 октября. Это прекратило краткосрочный ажиотаж с заявками, который наблюдался в июне, и вернуло рынок к майским показателям. Теперь застройщики ждут конкретики по ставкам, максимальным суммам кредитов и условиям для семей с разным количеством детей.

"Если условия субсидированной ипотеки изменят, количество клиентов действительно уменьшится, потому что меньше людей смогут воспользоваться программой. Но даже ставка в 10% остается небольшой в сегодняшних реалиях", — считает соучредитель компании "ТехКом" Евгений Левашеня.

Несмотря на сложности, некоторые девелоперы продолжают наращивать темпы. В их стратегии ставка делается на развитие коммерческой инфраструктуры внутри поселков, что позволяет поддерживать доверие клиентов даже в условиях неопределенности с кредитованием.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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