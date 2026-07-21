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Приморские налоговики готовят сюрпризы: порядок начислений автовладельцам претерпел серьезные сдвиги

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В России меняют правила расчета и уплаты транспортного налога. О новых порядках сообщили в Управлении ФНС по Приморскому краю. Изменения коснутся сельхозпроизводителей, компаний и ряда категорий граждан.

Рабочее место с документами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Рабочее место с документами

Сельхозтехника и налоги

Тракторы, комбайны и другие машины теперь официально входят в перечень объектов налогообложения. Для сельхозтоваропроизводителей это ношение носит формальный характер: за ними сохранили полное освобождение от уплаты налога за такую технику.

Новые правила для компаний

С 2027 года организации перестанут рассчитывать транспортный налог самостоятельно. Налоговые органы будут вычислять суммы и авансовые платежи на основе своих данных и присылать компаниям уведомления.

С апреля 2027 года бизнес больше не будет отправлять в ФНС уведомления об исчисленных суммах. Основанием для платежа станут сообщения от налоговой службы.

Сроки оплаты также сдвигаются:

  • Авансовые платежи: до 28-го числа второго месяца после отчетного периода.
  • Итоги года: до 28 марта следующего года.
Период / Платеж Срок оплаты / Сдача отчетности
Налог за 2026 год До 1 марта 2027 года
Уведомление за 2026 год До 25 февраля 2027 года
Новый порядок (с 2027 г.) По уведомлениям ФНС

Льготы для ветеранов и героев

С января 2026 года расширили круг лиц, которые не платят транспортный налог. Льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору владельца.

Право на освобождение получили:

  • Ветераны боевых действий и отдельные категории участников СВО, а также члены их семей.
  • Герои Советского Союза и Герои России.
  • Полные кавалеры ордена Славы.

Льгота действует задним числом — она охватывает налоговые периоды с 2022 по 2025 годы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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