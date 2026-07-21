Приморские налоговики готовят сюрпризы: порядок начислений автовладельцам претерпел серьезные сдвиги

В России меняют правила расчета и уплаты транспортного налога. О новых порядках сообщили в Управлении ФНС по Приморскому краю. Изменения коснутся сельхозпроизводителей, компаний и ряда категорий граждан.
Тракторы, комбайны и другие машины теперь официально входят в перечень объектов налогообложения. Для сельхозтоваропроизводителей это ношение носит формальный характер: за ними сохранили полное освобождение от уплаты налога за такую технику.
С 2027 года организации перестанут рассчитывать транспортный налог самостоятельно. Налоговые органы будут вычислять суммы и авансовые платежи на основе своих данных и присылать компаниям уведомления.
С апреля 2027 года бизнес больше не будет отправлять в ФНС уведомления об исчисленных суммах. Основанием для платежа станут сообщения от налоговой службы.
Сроки оплаты также сдвигаются:
|Период / Платеж
|Срок оплаты / Сдача отчетности
|Налог за 2026 год
|До 1 марта 2027 года
|Уведомление за 2026 год
|До 25 февраля 2027 года
|Новый порядок (с 2027 г.)
|По уведомлениям ФНС
С января 2026 года расширили круг лиц, которые не платят транспортный налог. Льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору владельца.
Право на освобождение получили:
Льгота действует задним числом — она охватывает налоговые периоды с 2022 по 2025 годы.
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