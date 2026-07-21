Город Свободный первым в Амурской области полностью перевел общественный транспорт на газомоторное топливо. Проект реализовали с помощью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Сейчас по городским маршрутам ходят 33 экоавтобуса и 8 машин "Эко-такси Свободного". Переход на газ сократил расходы на топливо примерно на 42%, при этом в городе стало чище, а обслуживание пассажиров улучшилось.
|Показатель
|Значение
|Количество газовых автобусов в Свободном
|33 единицы
|Количество машин "Эко-такси"
|8 единиц
|Экономия на топливе
|~42%
На природный газ переводят и спецтранспорт. Из 16 машин "Дорожного патруля" в Приамурье на метане ездят уже девять — их используют в Благовещенске и Свободном.
Осенью в Свободном запустят первую в области стационарную газовую заправку для автомобилей. Это упростит логистику и заправку транспорта, который работает на метане.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.