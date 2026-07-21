Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раньше возили машины в другие города: федеральный стандарт в Кызыле решил старую проблему
Космос стал почти бесплатным: обвал цен на запуски заставил рынок замереть в ожидании
Золотая лихорадка закончилась: новые правила в России закрыли доступ случайным компаниям
Трубы буквально рассыпались в прах: Владивосток перешел к финальному этапу спасения улицы Фонтанной
Штатное расписание придется перекроить: решение облдумы Магаданской области ударит по кадрам
Искусство прозрачности: почему одежда в технике кроше стала главным объектом желания этого лета
Долги вместо комфорта: финансовая ловушка заставила жителей Забайкалья менять привычки
Настоящий кошмар в ночном небе: массированный налет на Ростовскую область обернулся ЧП на земле
Кадры в Югре исчезают на глазах: массовый набор персонала предопределил новые условия труда

Такого в Амурской области не было: город Свободный перевел весь транспорт на новый режим

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Город Свободный первым в Амурской области полностью перевел общественный транспорт на газомоторное топливо. Проект реализовали с помощью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Газобаллонное оборудование автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Burger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газобаллонное оборудование автомобиля

Сейчас по городским маршрутам ходят 33 экоавтобуса и 8 машин "Эко-такси Свободного". Переход на газ сократил расходы на топливо примерно на 42%, при этом в городе стало чище, а обслуживание пассажиров улучшилось.

Показатель Значение
Количество газовых автобусов в Свободном 33 единицы
Количество машин "Эко-такси" 8 единиц
Экономия на топливе ~42%

На природный газ переводят и спецтранспорт. Из 16 машин "Дорожного патруля" в Приамурье на метане ездят уже девять — их используют в Благовещенске и Свободном.

Осенью в Свободном запустят первую в области стационарную газовую заправку для автомобилей. Это упростит логистику и заправку транспорта, который работает на метане.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Последние материалы
Штатное расписание придется перекроить: решение облдумы Магаданской области ударит по кадрам
Кадры в Югре исчезают на глазах: массовый набор персонала предопределил новые условия труда
Топливный голод в мире: воровство горючего в полях вызвало гнев в Минске
Ни одного лишнего куста вдоль трассы: Камчатка запустила процесс, который обновит транспортный узел
Бензиновая лихорадка пошла на спад: возвращение НПЗ поставило под вопрос дальнейший рост цен
Никаких больше препятствий: в Краснореченском реализовали решение для полной автономии жителей
Мороз больше не будет страшен: в Якутии создали систему, которая лишила смысла старые котельные
Неожиданные выводы проверки в Новосибирской области: внутреннее устройство больниц ждет полная трансформация
Пока соседи сажают розы: 10 клубневых бегоний удивляют цветами размером с ладонь
Терпение людей на пределе: Благовещенск заставил целый район ждать тепла два месяца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.