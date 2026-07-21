Такого в Амурской области не было: город Свободный перевел весь транспорт на новый режим

Город Свободный первым в Амурской области полностью перевел общественный транспорт на газомоторное топливо. Проект реализовали с помощью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: commons.wikimedia.org by Burger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газобаллонное оборудование автомобиля

Сейчас по городским маршрутам ходят 33 экоавтобуса и 8 машин "Эко-такси Свободного". Переход на газ сократил расходы на топливо примерно на 42%, при этом в городе стало чище, а обслуживание пассажиров улучшилось.

Показатель Значение Количество газовых автобусов в Свободном 33 единицы Количество машин "Эко-такси" 8 единиц Экономия на топливе ~42%

На природный газ переводят и спецтранспорт. Из 16 машин "Дорожного патруля" в Приамурье на метане ездят уже девять — их используют в Благовещенске и Свободном.

Осенью в Свободном запустят первую в области стационарную газовую заправку для автомобилей. Это упростит логистику и заправку транспорта, который работает на метане.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов