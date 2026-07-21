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Дороги края меняются до неузнаваемости: масштабные работы в Хабаровске и Комсомольске перекроят логистику

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае восстанавливают четыре моста и одну из главных развязок региональной столицы. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Дорожные работы
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы

В Комсомольске-на-Амуре строители завершили 70% работ на мосту через озеро Мылка. Подрядчики уже покрасили и смонтировали парапеты. Сейчас рабочие укрепляют конусы, после чего приступят к ремонту деформационных швов и укладке асфальта.

В Хабаровске с апреля реконструируют развязку проспекта 60-летия Октября и улицы 65-летия Победы. На текущий момент старую конструкцию демонтировали, организовали временный объезд для транспорта.

Объект Расположение
Мост через озеро Мылка Комсомольск-на-Амуре
Мост через р. Амур Хабаровск
Мост через р. Солнечный Новокубанский район
Мост через р. Кама Свободненский район

Обновление транспортных узлов в разных частях края имеет разный вес для логистики: от облегчения городского трафика в Хабаровске до обеспечения связности удаленных районов, таких как Свободненский или Новокубанский, где состояние мостов напрямую влияет на стоимость доставки грузов и скорость сообщения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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