В Хабаровском крае восстанавливают четыре моста и одну из главных развязок региональной столицы. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
В Комсомольске-на-Амуре строители завершили 70% работ на мосту через озеро Мылка. Подрядчики уже покрасили и смонтировали парапеты. Сейчас рабочие укрепляют конусы, после чего приступят к ремонту деформационных швов и укладке асфальта.
В Хабаровске с апреля реконструируют развязку проспекта 60-летия Октября и улицы 65-летия Победы. На текущий момент старую конструкцию демонтировали, организовали временный объезд для транспорта.
|Объект
|Расположение
|Мост через озеро Мылка
|Комсомольск-на-Амуре
|Мост через р. Амур
|Хабаровск
|Мост через р. Солнечный
|Новокубанский район
|Мост через р. Кама
|Свободненский район
Обновление транспортных узлов в разных частях края имеет разный вес для логистики: от облегчения городского трафика в Хабаровске до обеспечения связности удаленных районов, таких как Свободненский или Новокубанский, где состояние мостов напрямую влияет на стоимость доставки грузов и скорость сообщения.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.