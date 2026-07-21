В Омской области за первое полугодие 2026 года закрылись 1 234 коммерческие организации. За этот же период в регионе открыли всего 483 новые компании.
Данные Росстата фиксируют значительный перекос в сторону ликвидации бизнеса. Число закрывшихся предприятий превысило число созданных более чем в два с половиной раза.
|Показатель (I пол. 2026 г.)
|Количество компаний
|Закрытые организации
|1 234
|Новые регистрации
|483
Предприятия уходят с рынка из-за роста издержек, падения спроса на товары и услуг, а также общего ухудшения делового климата. Общая тенденция указывает на сокращение числа действующих игроков в экономике региона.
При этом активность предпринимателей не исчезла полностью. В начале 2026 года в области зарегистрировали около 1 200 новых компаний, что подтверждает готовность части бизнеса инвестировать в новые проекты даже в сложных условиях.
"Текущий разрыв между количеством открываемых и закрывающихся компаний отражает глубокие структурные проблемы региональной экономики. Рост издержек при падающем спросе создает ситуацию, когда старый бизнес не успевает обновляться, а новые проекты с трудом находят точку опоры", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.