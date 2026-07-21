Бизнес в Омске буквально исчезает: разрыв в статистике Росстата предопределил финал для сотен фирм

В Омской области за первое полугодие 2026 года закрылись 1 234 коммерческие организации. За этот же период в регионе открыли всего 483 новые компании.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кожаный портфель на столе

Данные Росстата фиксируют значительный перекос в сторону ликвидации бизнеса. Число закрывшихся предприятий превысило число созданных более чем в два с половиной раза.

Показатель (I пол. 2026 г.) Количество компаний Закрытые организации 1 234 Новые регистрации 483

Предприятия уходят с рынка из-за роста издержек, падения спроса на товары и услуг, а также общего ухудшения делового климата. Общая тенденция указывает на сокращение числа действующих игроков в экономике региона.

При этом активность предпринимателей не исчезла полностью. В начале 2026 года в области зарегистрировали около 1 200 новых компаний, что подтверждает готовность части бизнеса инвестировать в новые проекты даже в сложных условиях.

"Текущий разрыв между количеством открываемых и закрывающихся компаний отражает глубокие структурные проблемы региональной экономики. Рост издержек при падающем спросе создает ситуацию, когда старый бизнес не успевает обновляться, а новые проекты с трудом находят точку опоры", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов