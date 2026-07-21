Камчатский филиал "СОГАЗ-Мед" и региональное министерство здравоохранения договорились о цифровом обмене данными по пациентам с высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Стороны подписали соглашения, которые позволят страховой компании сопровождать людей, склонных к инфарктам и инсультам.
Проект реализуют по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Главная цель партнерства — создать систему раннего предупреждения. Вместо того чтобы ждать критического состояния, врачи и страховщики планируют выявлять угрозы на этапе профилактики. Для этого внедряют цифровой мониторинг: данные о состоянии здоровья будут передаваться между клиниками и страховой компанией в режиме реального времени.
Для жителей Камчатского края это означает более оперативный контроль за состоянием здоровья. Быстрая передача информации между ведомствами сокращает время реакции и снижает вероятность тяжелых осложнений.
"Этот шаг позволяет расширить возможности по улучшению здоровья населения Камчатского края и повысить качество медицинской помощи", — отметили в "СОГАЗ-Мед".
|Механизм работы
|Результат для пациента
|Цифровой обмен данными
|Оперативная передача сведений между больницей и страховой
|Мониторинг состояния
|Своевременное выявление рисков инфаркта и инсульта
|Страховое сопровождение
|Проведение профилактических мероприятий до наступления кризиса
Пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или те, у кого зафиксирован высокий риск развития инсульта и инфаркта миокарда.
Страховщик берет на себя функцию сопровождения и контроля за тем, чтобы пациент вовремя проходил обследования и получал необходимую помощь, используя цифровые данные из медцентров.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.