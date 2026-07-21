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Сердце может подвести в любой момент: Камчатка внедрила систему, которая перекроет путь инфарктам

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатский филиал "СОГАЗ-Мед" и региональное министерство здравоохранения договорились о цифровом обмене данными по пациентам с высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Стороны подписали соглашения, которые позволят страховой компании сопровождать людей, склонных к инфарктам и инсультам.

Инсульт
Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Проект реализуют по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

Главная цель партнерства — создать систему раннего предупреждения. Вместо того чтобы ждать критического состояния, врачи и страховщики планируют выявлять угрозы на этапе профилактики. Для этого внедряют цифровой мониторинг: данные о состоянии здоровья будут передаваться между клиниками и страховой компанией в режиме реального времени.

Для жителей Камчатского края это означает более оперативный контроль за состоянием здоровья. Быстрая передача информации между ведомствами сокращает время реакции и снижает вероятность тяжелых осложнений.

"Этот шаг позволяет расширить возможности по улучшению здоровья населения Камчатского края и повысить качество медицинской помощи", — отметили в "СОГАЗ-Мед".

Механизм работы Результат для пациента
Цифровой обмен данными Оперативная передача сведений между больницей и страховой
Мониторинг состояния Своевременное выявление рисков инфаркта и инсульта
Страховое сопровождение Проведение профилактических мероприятий до наступления кризиса

Ответы на популярные вопросы

Кто попадет в программу мониторинга?

Пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или те, у кого зафиксирован высокий риск развития инсульта и инфаркта миокарда.

Зачем здесь страховая компания?

Страховщик берет на себя функцию сопровождения и контроля за тем, чтобы пациент вовремя проходил обследования и получал необходимую помощь, используя цифровые данные из медцентров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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